Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема», сообщает RBC.
Даниил Медведев больше не первая ракетка мира, кто займет его место?
В матче четвертого круга 26-летний россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу, 25-й ракетке мира, со счетом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 2 часа и 56 минут.
Следующим соперником Кирьоса станет Карен Хачанов (Россия, 31-й номер рейтинга), который победил испанца Пабло Карреньо-Буста (12-й номер рейтинга).
Медведев впервые стал первой ракеткой мира в конце февраля этого года, продержавшись лидером три недели. Вернулся на первую строчку россиянин 13 июня. Всего на его счету 14 титулов ATP в карьере. На нынешнем US Open он не смог защитить свой прошлогодний титул и теперь лишится первой строчки рейтинга ATP. Новым лидером, скорее всего, станет испанец Рафаэль Надаль. Шансы на первую строчку есть еще у испанца Карлоса Алькараса и норвежца Каспера Рууда.
Четвертый в сезоне турнир «Большого шлема» завершится 11 сентября, общий призовой фонд соревнований составляет почти 60 млн евро.