Даниил Медведев больше не первая ракетка мира, кто займет его место?

Медведев впервые стал первой ракеткой мира в конце февраля этого года, продержавшись лидером три недели. Вернулся на первую строчку россиянин 13 июня. Всего на его счету 14 титулов ATP в карьере. На нынешнем US Open он не смог защитить свой прошлогодний титул и теперь лишится первой строчки рейтинга ATP. Новым лидером, скорее всего, станет испанец Рафаэль Надаль. Шансы на первую строчку есть еще у испанца Карлоса Алькараса и норвежца Каспера Рууда.