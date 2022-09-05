Число вакансий за последний год выросло на 26 процентов

Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 637 657, из них наибольшая часть – вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2422), в образовании (1837) и в обрабатывающей промышленности (1705).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, уровень вакансий во втором квартале текущего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 35% было в публичном секторе. «Самой высокой была доля вакантных должностей в сфере государственного управления, а также финансовой и страховой деятельности, и самой низкой – в сфере горнодобывающей промышленности», – сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (80%), в том числе в Таллинне (72%), далее следуют Тартуский (5,0%) и Пярнуский (3,3%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Вильяндиском уездах, а самой низкой – в Йыгеваском и Тартуском уездах.

Во втором квартале на работу было принято 61 834 человека и уволено 53 515 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 18%. «По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной и вспомогательной деятельности. По инициативе работодателя уволены 5070 работников, или 9% от общего количества уволенных», – добавил Таркиайнен.