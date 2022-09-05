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Число вакансий за последний год выросло на 26 процентов

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Число вакансий за последний год выросло на 26 процентов
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Объявления о вакансиях в Кассе страхования от безработицы.
Объявления о вакансиях в Кассе страхования от безработицы. Фото: Илья Смирнов/Põhjarannik

По данным Департамента статистики, во втором квартале этого года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было 13 334 вакантных должностей, что на 26% больше, чем в это же время годом ранее. По инициативе работодателя были уволены около 5000 работников.

Общее число как вакантных, так и занятых должностей составило 637 657, из них наибольшая часть – вакансии в обрабатывающей промышленности, в торговле и образовании. Больше всего вакансий имелось в сфере оптовой и розничной торговли (2422), в образовании (1837) и в обрабатывающей промышленности (1705).

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, уровень вакансий во втором квартале текущего года составил 2,1% от общего числа должностей. Из всех вакансий 35% было в публичном секторе. «Самой высокой была доля вакантных должностей в сфере государственного управления, а также финансовой и страховой деятельности, и самой низкой – в сфере горнодобывающей промышленности», – сказал он.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (80%), в том числе в Таллинне (72%), далее следуют Тартуский (5,0%) и Пярнуский (3,3%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Вильяндиском уездах, а самой низкой – в Йыгеваском и Тартуском уездах.

Во втором квартале на работу было принято 61 834 человека и уволено 53 515 человек. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), увеличился по сравнению со вторым кварталом прошлого года на 18%. «По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности, а также административной и вспомогательной деятельности. По инициативе работодателя уволены 5070 работников, или 9% от общего количества уволенных», – добавил Таркиайнен.

При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.

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