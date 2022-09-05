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Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума

AFP/BNS
Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В понедельник курс евро к доллару упал до самого низкого уровня за 20 лет с декабря 2002 года.

В понедельник утром один евро стоил 0,9884 доллара США.

Единая европейская валюта ослабла по отношению к доллару с начала этого года из-за экономических трудностей и неопределенности, вызванных российской агрессией в Украине.

На прошлой неделе Россия объявила о прекращении поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток».

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