В понедельник курс евро к доллару упал до самого низкого уровня за 20 лет с декабря 2002 года.
Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума
Курс евро к доллару упал до 20-летнего минимума
В понедельник утром один евро стоил 0,9884 доллара США.
Единая европейская валюта ослабла по отношению к доллару с начала этого года из-за экономических трудностей и неопределенности, вызванных российской агрессией в Украине.
На прошлой неделе Россия объявила о прекращении поставок газа в Германию по газопроводу «Северный поток».