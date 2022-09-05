Бывшая профессиональная спортсменка: я была в шаге от трагедии

Корч рассказала порталу SportoweFakty, об истории, случившейся с ней 10 лет назад. Тогда она с друзьями отправилась на море. Зашла в воду, все было прекрасно. Но в какой-то момент она испугалась, поскольку неожиданно для себя оказалась примерно в 300 метрах от берега.

Спортсменка, представлявшая Польшу на Олимпиаде 2008 в Пекине, запаниковала и начала сомневаться, сможет ли вообще доплыть до берега. Затем она попробовала успокоиться, перевернулась на спину, раскинула руки и ноги и устремила взгляд в небо. Потом закрыла глаза и начала глубоко дышать. Агате удалось успокоиться и она сумела вернуться на берег.

После того, как спортсменка доплыла до берега, она просто рухнула на песок.

«Попав на пляж, я почувствовала огромное облегчение, но я не понимала, как вообще могла попасть в столь опасную ситуацию. Особенно учитывая то, что я профессиональная пловчиха», - сказала 36-летняя спортсменка.

«Спустя некоторое время я рассказала об этом друзьям. Они не поняли, через что я прошла, ведь со стороны казалось, что я не нуждаюсь в помощи. Они слишком много и не видели, ведь я была далеко от берега», - призналась Корч. Некоторые ее друзья оказались напуганы этой ситуацией.

«Я знала, что была в шаге от трагедии. В тот день я больше в воду не пошла. А в последующие дни, когда заходила в воду по плечи, ощущала сильный дискомфорт. К счастью, это не повлияло на мою карьеру», - вспоминает Агата Корч.