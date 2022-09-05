Техника, часто стоящая без присмотра на стройках, является большим соблазном для топливных воров. Кроме топлива, добычей воришек становятся и другие ценные вещи.

Обычно с наступлением лета повышается «производительность труда» топливных воров: начиная с мая, в одном только Йыхвиском отделении полиции Идаской префектуры было зарегистрировано 15 случаев кражи топлива. Всего в этом году на стол следователей попало 262 подобных дела, что на 45 больше, чем за весь прошлый год. Рекордным месяцем стал июнь, когда был зарегистрирован 61 случай кражи топлива.