Всего 14 процентов россиян видят Херсонскую и Запорожскую области в составе Украины

С наступлением осени дискуссия о так называемых «референдумах» на временно оккупированных территориях Украины разгорается с новой силой. Независимая от российских властей служба социологии «Левада-центр» (признана российскими властями «иностранным агентом» - прим.ред.) сообщила, что почти половина граждан России (45 процентов) выступают за включение Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Лишь каждый седьмой россиянин (14 процентов) выступает за сохранение этих регионов в составе Украины.

Данные об отношении россиян к так назывемым «референдумам» на оккупированных территорих Украины, сентябрь 2022 года. Фото: Levada.ru

Каждый пятый россиянин (21 процент) считает, что регионы Украины должны стать независимыми государствами. Такая же доля граждан РФ (19 процентов) затруднилась с ответом.

Если «референдумы» состоятся нынешней осенью, то более половины (54 процента) респондентов одобряют их проведение. 11 процентов не одобряют, около четверти (27 процентов) относятся безразлично. Если по итогам голосования большинство жителей оккупированных территорий поддержит решение о вхождении в РФ, то две трети россиян (69 процентов) также поддержат такие решения.

Данные об отношении россиян к так назывемым «референдумам» на оккупированных территорих Украины, сентябрь 2022 года. Фото: Levada.ru

На этом фоне вице-премьер Украины Ирина Верещук предупредила, что украинцам может грозить до 12-ти лет лишения свободы, если они будут участвовать в голосовании на оккупированных Россией территориях.

«Все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, – это на самом деле статья Уголовного кодекса. Поэтому я призываю, в который раз призываю, эвакуироваться всех, кто может. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в "референдуме", или побуждение к участию в "референдуме", то люди могут получить до 12-ти лет с конфискацией», – цитирует Страна.ua предостережение Верещук.

Вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

По оценкам главы Николаевской области Украины Виталия Кима, принять участие в голосованиях на оккупированных территориях готовы не больше 10 процентов населения.