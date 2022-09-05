Во втором квартале рост экономики Эстонии оказался неожиданно скромным, но в последующие кварталы нас ожидает и вовсе не рост, а уже спад. Об этом сообщил ведущий аналитик SEB Михкель Нестор.
Эксперт: экономика выросла незначительно, а дальше будет еще хуже
Он напомнил, что во вторник на минувшей неделе SEB опубликовал свой последний экономический прогноз, а в среду Департамент статистики Эстонии обнародовал показатели экономического роста во втором квартале 2022 года. «Время оказалось не самым удачным для прогнозов, потому что последние данные о ВВП вызвали удивление — к сожалению, неприятное. В частности, экономический рост во втором квартале составил всего 0,6%. Это очень мало», - отметил Нестор.
По его словам, экономический рост Эстонии оказался значительно ниже, чем у наших ближайших соседей и главных торговых партнеров. К примеру, за то же время в Швеции ВВП вырос на 3,4%, в Финляндии и Латвии — на 3% и в Литве — на 1,8%. Кроме того, ряд экономических индикаторов ранее указывал на то, что во втором квартале рост может быть более значительным.
«При этом следует иметь в виду, что Эстония в этом году вырвалась на вершину европейского рейтинга по инфляции, а экономический рост измеряется в постоянных ценах, то есть с поправкой на инфляцию. Номинальный, то есть измеряемый в "обычных евро", рост по-прежнему происходил очень быстрыми темпами и составил почти 18%, - продолжил Нестор. – Помимо этого, экономика Эстонии такая крошечная, что точная наука далека не только от ее прогнозирования, но даже измерения. Например, в результате последнего пересмотра показатели по ВВП за коронавирусный 2020 год были повышены на несколько сотен миллионов евро, в результате чего спад экономики на 3% снизился до скромных –0,6%».
Как отметил Нестор, если взглянуть на рост экономики по секторам, то и здесь обнаружатся свои сюрпризы.
«Возможно, самым неприятным из них оказался отрицательный вклад в экономический рост двух гигантских секторов: обрабатывающей промышленности и оптовой и розничной торговли. Хотя согласно предыдущим статистическим данным, во втором квартале объем промышленного производства значительно увеличился, добавленная стоимость в этом секторе снизилась по сравнению с предыдущим годом почти на 10%», - сообщил аналитик. По его оценке, если бы добавленная стоимость в промышленности осталась на уровне прошлого года, экономический рост был бы удовлетворительным, составив 1,8%, как и в Литве.
Снижение добавленной стоимости, несмотря на рост производства, показывает, что промышленности не удалось переложить резкий рост производственных затрат на плечи клиентов и маржа прибыли упала, добавил он. «Сюрпризом стало и снижение добавленной стоимости в секторе оптовой и розничной торговли, составившее почти 6%, поскольку объемы розничной торговли во втором квартале при этом увеличились», - написал Нестор.
В качестве положительного явления можно отметить то, что наибольший вклад в рост экономики вновь внес сектор информатизации и связи. «В последние годы сектор технологий и ИТ в Эстонии развивался с головокружительной скоростью. При этом доля сектора в общей добавленной стоимости увеличилась более чем до 10%, то есть он стал третьей по величине отраслью экономики. Если существующие тенденции сохранятся, то через несколько лет этот сектор станет крупнейшей отраслью экономики Эстонии. Конечно, в плане трудовой занятости вклад сектора еще в два раза меньше», - сообщил аналитик.
Наряду с сектором информатизации и связи еще одной хорошо оплачиваемой сферой деятельности, которая также внесла существенный вклад в экономический рост, является профессиональная, научная и техническая деятельность, объединившая целый ряд профессиональных услуг, таких как бизнес-консультации, услуги рекламных агентств, юридические консультации и многое другое.
Другие секторы, которые, несмотря на то, что сильно пострадали в период пандемии коронавируса, также внесли заметный положительный вклад в рост экономики, — это гостиничное хозяйство и общественное питание, а также сфера развлечений, напомнил статистику Нестор.
«Первому из них удалось даже превзойти предшествовавший пандемии уровень, тогда как сектор развлечений пока что немного не дотягивает до доковидного уровня. Сюрпризом стали также хорошие результаты, которых удалось достичь во втором квартале строительному сектору, несмотря на сетования на растущие производственные расходы и нежелание заказчиков взять на себя их бремя», - пояснил он.
Если посмотреть на статистические данные по ВВП, то ситуация может показаться прямо противоположной: рост добавленной стоимости в строительном секторе составил 4%, в то время как добавленная стоимость в секторе недвижимости, куда относятся застройщики, снизилась почти на 10%.
Низкий экономический рост во втором квартале остро поставил перед предприятиями проблему, с которой они сталкивались и до коронавируса, но которая в последнее время проявилась с новой силой, — рост заработной платы за счет прибыли.
«Выплаченные работникам возмещения составили почти 51% от созданной во всей экономике добавленной стоимости. Однако операционная прибыль и смешанный доход, которые в значительной степени отражают прибыль предприятия, снизились лишь до 21,8%. Можно предполагать, что в предстоящие кварталы это соотношение еще больше изменится в пользу работников, поскольку экономика вступила в фазу спада, а предприятия не хотят идти на скоропалительные увольнения и готовы временно мириться с более низкой маржой прибыли», - предположил Михкель Нестор.
Согласно последнему прогнозу SEB, экономическому росту в 0,6% еще можно порадоваться, поскольку в дальнейшем ситуация существенно ухудшится. «Последние данные экономической статистики показывают гораздо менее отрадные цифры, чем те, которые мы видели во втором квартале. Инфляция подскочила до 25%, потребительская уверенность упала до уровня начала 1990-х, спрос на продукцию экспортеров также идет на спад, – отметил Нестор. – Статистика всегда делает нас умными задним числом, но с большой долей вероятности можно утверждать, что эстонская экономика уже вступила в фазу спада, которая, как сегодня предполагают, продлится примерно до второй половины 2023 года. Тем не менее серьезных последствий для общества это может и не иметь, так как номинальный, измеряемый в евро, экономический рост по-прежнему остается высоким».