Эксперт: экономика выросла незначительно, а дальше будет еще хуже

Он напомнил, что во вторник на минувшей неделе SEB опубликовал свой последний экономический прогноз, а в среду Департамент статистики Эстонии обнародовал показатели экономического роста во втором квартале 2022 года. «Время оказалось не самым удачным для прогнозов, потому что последние данные о ВВП вызвали удивление — к сожалению, неприятное. В частности, экономический рост во втором квартале составил всего 0,6%. Это очень мало», - отметил Нестор.

По его словам, экономический рост Эстонии оказался значительно ниже, чем у наших ближайших соседей и главных торговых партнеров. К примеру, за то же время в Швеции ВВП вырос на 3,4%, в Финляндии и Латвии — на 3% и в Литве — на 1,8%. Кроме того, ряд экономических индикаторов ранее указывал на то, что во втором квартале рост может быть более значительным.