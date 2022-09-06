Ева Пунш ⟩ Гражданам РФ негоже играть в жертву, термины «фашист» и «русофоб» обесценились

Визы не дают по национальному признаку! В университеты не принимают по национальному признаку! Цены на коммунальные платежи искусственно подняли, чтобы выжить из страны русских! Мы вас освободили, отмыли, построили, а вы тут нам «холокосты» устраиваете!

Как сладко оказалось бояться! Отвлекает же от реальной беды.

Риторика «русские – это новые евреи» возникла моментально еще в марте. Санкции и уход западных брендов воспринимаются как расстрел, не иначе. Выглядит это очень странно, и градус опять повышается: «мы тоже жертвы этой войны, нам тоже пришлось бросить дом, работу, любимый город» – звучит от российских релокантов. А дальше – «россияне и есть главные жертвы этой войны».

На днях, сидя в таллиннском кафе, услышала фразу от сидящих за соседним столиком местных русскоязычных жителей: а зимой мы будем прятать в подвалах россиян. Для меня это звучит чудовищно не только потому, что перетягивается одеяло жертвы, в попытках отобрать его у военных беженцев, чьи города разрушены, дома разграблены, близкие убиты, сами покалечены. Чудовищно само сравнение с Холокостом, оно сводит на нет реальные жертвы Второй мировой войны.

Как можно сравнивать себя с уничтоженными евреями?