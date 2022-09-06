Говорить о том, что Эстония нарушает права россиян – это перебор. Защиту прав российских граждан не стоит вменять в обязанность другому государству. Российская Федерация сама успешно справляется с нарушением прав собственных граждан, а виновата в этом, якобы, Эстония, критикует публицист Ева Пунш.
Ева Пунш ⟩ Слова «фашист» и «русофоб» обесценились, гражданам РФ негоже играть в жертву
Я помню, как на глазах обесценился термин «фашист». Вот еще вчера это слово было страшным оскорблением, а сегодня им кидаются по поводу и без повода, безо всякой аргументации, просто пытаясь выставить оппонента в дурном свете. При этом обесцениванием занимались со всех сторон, в связи с чем никому этот термин «прилепить» не удалось. Оскорбление «фашист» в нашем веке превратилось в обзывательство: «Ты дурак!» – «Сам дурак!»
Сейчас начали обесценивать и жертвы фашизма, что тоже не вчера придумано. Еще феминистки в 2007 году заявили, что пренебрежительная терминология в адрес женщин – это первый шаг к Холокосту. Вот так взяли и нивелировали, свели к ничтожному реальные жертвы.
Сейчас снова взялись: Холокост – это вершина, но «мы идем к нему маленькими шагами». Вершина недосягаема (все ведь надеются, что до Холокоста не дойдет), но надо быть бдительными: лягушка же не понимает, что ее варят, если градус нагрева повышать постепенно. Любое движение стали сводить следующему шагу к Холокосту. В процессе защиты от страха Большой Войны наше сознание придумывает малые страхи, а потом мы уже сами выкручиваем их на полную громкость.
«Не дали туристическую визу» – первый шаг к Холокосту. «Не дали вид на жительство» – ну, это уже Холокост... Звучит как-то неправдоподобно, поэтому будем говорить не просто «не дали ВНЖ», а лучше «аннулировали ВНЖ», еще лучше «завтра депортируют» – вот это уже похоже на Холокост. И все, лавина покатилась.
Визы не дают по национальному признаку! В университеты не принимают по национальному признаку! Цены на коммунальные платежи искусственно подняли, чтобы выжить из страны русских! Мы вас освободили, отмыли, построили, а вы тут нам «холокосты» устраиваете!
Как сладко оказалось бояться! Отвлекает же от реальной беды.
Риторика «русские – это новые евреи» возникла моментально еще в марте. Санкции и уход западных брендов воспринимаются как расстрел, не иначе. Выглядит это очень странно, и градус опять повышается: «мы тоже жертвы этой войны, нам тоже пришлось бросить дом, работу, любимый город» – звучит от российских релокантов. А дальше – «россияне и есть главные жертвы этой войны».
На днях, сидя в таллиннском кафе, услышала фразу от сидящих за соседним столиком местных русскоязычных жителей: а зимой мы будем прятать в подвалах россиян. Для меня это звучит чудовищно не только потому, что перетягивается одеяло жертвы, в попытках отобрать его у военных беженцев, чьи города разрушены, дома разграблены, близкие убиты, сами покалечены. Чудовищно само сравнение с Холокостом, оно сводит на нет реальные жертвы Второй мировой войны.
Как можно сравнивать себя с уничтоженными евреями?
Я вот предлагаю сравнить себя с немцами середины 30-х годов прошлого века. Между прочим, при приходе нацисткой партии к власти из Германии уехало полмиллиона немцев. Не все граждане Германии поддерживали Гитлера. С другой стороны, можно вспомнить и судетских немцев, которые и в Германии-то не жили, и ехать туда не стремились, но очень хотели, чтобы Германия пришла к ним. Что она и сделала, если кто не помнит.
Лично мне такая самоидентификация ближе. Я – немец в этой исторической аналогии, но уж точно не еврей. Кстати, нельзя сказать, что немцев, уехавших от Гитлера, другие страны радостно приветствовали. Всякое бывало: и интернирование, и депортация. Тоже не самая привлекательная страница истории, уроки из которой стоит извлечь.
А вот что касается аннулирования ВНЖ и депортации из Эстонии – есть ли примеры, кроме гражданина РФ Есакова (организатора «Бессмертного полка»)? Говорите, студентов выгоняют? Нет, со студентами ситуация выглядит несколько иначе. Вид на жительство у российских и беларусских студентов сохраняется до конца учебы (не до конца отдельного курса, но до конца ступени обучения, например, бакалавриат), после окончания ВНЖ остается еще возможность законно находится в Эстонии 270 дней. Согласитесь, на депортацию это не очень тянет.
И да, конечно, в первую очередь, мой текст адресован тем россиянам, кто не родился в Эстонии, но переехал сюда сознательно и самостоятельно. Мы же по каким-то причинам сами выбрали эту страну, может быть, стоит немного больше Эстонии доверять? Не накручивать себя, не примерять роль жертвы.
Да, Эстония объявила, что перестает выдавать туристические визы россиянам еще в марте этого года, потому что считает немыслимым туризм из страны, ведущей войну. Тем не менее, гуманитарные визы никто не отменял – и для ближайших родственников жителей Эстонии, и для тех, кому в России грозит преследование.
Но говорить о том, что Эстония нарушает права россиян – это перебор. Эстония, в первую очередь, защищает права собственных граждан, а также жителей страны. Защиту прав российских граждан не стоит вменять в обязанность другому государству. Российская федерация сама успешно справляется с нарушением прав собственных граждан, но виновата Эстония?
Вот еще любопытный момент. В последние пару месяцев Эстонии стало как-то много в русскоязычном информационном пространстве. Эстонию упоминают все – от официальных российских лиц и журналистов до графини Толстой. Эстонии вдруг решили припомнить «юденфрай» времен Второй Мировой (помилуйте, какая может быть претензия к оккупированному государству?!), и, как развитие логической мысли, пишут, что теперь Эстония устраивает «рашенфрай».
А на официальной странице российского посольства есть заявление «в связи с неонацистскими тенденциями в Эстонии», с премилым эпиграфом: «Еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада». И гражданка Украины, подозреваемая в убийстве Дугиной, тоже, по заявлению следствия, якобы скрылась в Эстонии (а, и помощник у нее был, тоже приехал из Эстонии и обратно в нее же и уехал). Логично, кто в Эстонию уехал, тот и виноват.
А вас все еще беспокоит выдуманная «русофобия»?
Такой всплеск внимания к Эстонии был только перед «бронзовыми ночами», и сейчас он настораживает. Танк вот сейчас в Ивангороде устанавливают. Есть, правда, слабая надежда, что это приманка – для тех, кто и сердцем, и мыслями – живет «за рекой». Но вряд ли. В общем, я вам как «немец» скажу: не стоит бояться Холокоста. А вот про Рагнарек стоит задуматься.