Банк: людям все сложнее получить жилищный кредит

В комментарии Ребане отметил, что на ситуацию на рынке жилищного кредитования влияет снижение способности населения обслуживать свои кредиты. «Поскольку стоимость жизни так сильно выросла, банки также приняли это во внимание и переоценили ситуацию, – пояснил Ребане. – Если раньше кредитоспособность человека, к примеру, составляла 100 000 евро, то сегодня она снизилась до 85 000 евро. Основной причиной этого является рост цен на энергоносители и общая инфляция, а это означает, что все больше людей должны более серьезно рассматривать свои возможности».

Конечно, рост процентных ставок также оказывает влияние. Но это не главная причина, говорит Ребане, так как пока трудно оценить окончательное влияние этого решения. «Хотя рост процентных ставок заставляет людей тщательнее обдумывать финансовые решения, еще слишком рано говорить о том, что повышение Euribor окажет прямое финансовое воздействие. Более важным фактором на данный момент является общий рост цен, поскольку жизнь стала намного дороже за очень короткий период времени», – сказал он.

Хотя реальное влияние повышения ставки Euribor будет ощущаться лишь через некоторое время, Ребане говорит, что люди уже сейчас начинают снова обращать внимание на меньшую недвижимость, а не на большую. Рост цен на энергоносители сильно ударил по владельцам домов с плохой теплоизоляцией и квартир с очень высокими коммунальными платежами, поэтому Ребане считает вполне обоснованным повышенный спрос именно на небольшие квартиры.