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В уезде Пярнумаа работает более тысячи солнечных электростанций

Лаури Мутсо
, журналист
В уезде Пярнумаа работает более тысячи солнечных электростанций
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Большая часть производителей солнечной энергии в Пярнуском уезде – это домохозяйства с солнечными панелями, установленными на крыше для собственного использования.
Большая часть производителей солнечной энергии в Пярнуском уезде – это домохозяйства с солнечными панелями, установленными на крыше для собственного использования. Фото: Урмас Луйк

В этом году в уезде Пярнумаа заявки на подключение к сети подали более 640 производителей электроэнергии. Большинство из них хотят построить солнечную электростанцию. Это добавит 170 мегаватт электроэнергии к электрической сети, что увеличит производство более, чем в четыре раза.

В течение года прибавилось почти 120 солнечных электростанций общей мощностью 2,7 мегаватт. Всего на этапе проектирования и строительства к сети подключено 59 солнечных электростанций.

По состоянию на август в Пярнуском уезде работают 1022 солнечные электростанции общей мощностью 40,9 мегаватт, большинство из которых (582) являются крупными производителями. Остальные 440 являются микропроизводителями или, как правило, домохозяйствами с производственной мощностью менее 15 киловатт и которые обеспечивают в общей сложности 4,56 мегаватт энергии.

Подключение такого количества является для Elektrilevi проблемой, поскольку распределительная сеть не была построена с расчетом на то, что к ней будет подключено так много производителей энергии. Если распределительную сеть необходимо развить для присоединения нового производителя, то эти расходы должен оплачивать сам производитель. В случае присоединения микропроизводителей расходы несет Elektrilevi.

Elektrilevi работает с государством и партнерами, чтобы ускорить развитие сети и увеличить производственные мощности.

Рети Меэма

менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям

По словам менеджера Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма, во многих регионах все еще можно передавать произведенную энергию в сеть без необходимости перестройки распределительной сети, особенно когда к сети добавляются микропроизводители. Тем не менее, есть области, где существует необходимость в укреплении распределительной сети.

«Elektrilevi работает с государством и партнерами, чтобы ускорить развитие сети и увеличить производственные мощности, – пояснила Меэма. – Однако дополнительные инвестиции в распределительную сеть не решают проблему нехватки свободных мощностей в основной сети».

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