В уезде Пярнумаа работает более тысячи солнечных электростанций

В течение года прибавилось почти 120 солнечных электростанций общей мощностью 2,7 мегаватт. Всего на этапе проектирования и строительства к сети подключено 59 солнечных электростанций.

По состоянию на август в Пярнуском уезде работают 1022 солнечные электростанции общей мощностью 40,9 мегаватт, большинство из которых (582) являются крупными производителями. Остальные 440 являются микропроизводителями или, как правило, домохозяйствами с производственной мощностью менее 15 киловатт и которые обеспечивают в общей сложности 4,56 мегаватт энергии.

Подключение такого количества является для Elektrilevi проблемой, поскольку распределительная сеть не была построена с расчетом на то, что к ней будет подключено так много производителей энергии. Если распределительную сеть необходимо развить для присоединения нового производителя, то эти расходы должен оплачивать сам производитель. В случае присоединения микропроизводителей расходы несет Elektrilevi.

Elektrilevi работает с государством и партнерами, чтобы ускорить развитие сети и увеличить производственные мощности. Рети Меэма менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям

По словам менеджера Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма, во многих регионах все еще можно передавать произведенную энергию в сеть без необходимости перестройки распределительной сети, особенно когда к сети добавляются микропроизводители. Тем не менее, есть области, где существует необходимость в укреплении распределительной сети.