В этом году в уезде Пярнумаа заявки на подключение к сети подали более 640 производителей электроэнергии. Большинство из них хотят построить солнечную электростанцию. Это добавит 170 мегаватт электроэнергии к электрической сети, что увеличит производство более, чем в четыре раза.
В уезде Пярнумаа работает более тысячи солнечных электростанций
В течение года прибавилось почти 120 солнечных электростанций общей мощностью 2,7 мегаватт. Всего на этапе проектирования и строительства к сети подключено 59 солнечных электростанций.
По состоянию на август в Пярнуском уезде работают 1022 солнечные электростанции общей мощностью 40,9 мегаватт, большинство из которых (582) являются крупными производителями. Остальные 440 являются микропроизводителями или, как правило, домохозяйствами с производственной мощностью менее 15 киловатт и которые обеспечивают в общей сложности 4,56 мегаватт энергии.
Подключение такого количества является для Elektrilevi проблемой, поскольку распределительная сеть не была построена с расчетом на то, что к ней будет подключено так много производителей энергии. Если распределительную сеть необходимо развить для присоединения нового производителя, то эти расходы должен оплачивать сам производитель. В случае присоединения микропроизводителей расходы несет Elektrilevi.
Elektrilevi работает с государством и партнерами, чтобы ускорить развитие сети и увеличить производственные мощности.
Рети Меэма
менеджер Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям
По словам менеджера Elektrilevi по маркетингу и коммуникациям Рети Меэма, во многих регионах все еще можно передавать произведенную энергию в сеть без необходимости перестройки распределительной сети, особенно когда к сети добавляются микропроизводители. Тем не менее, есть области, где существует необходимость в укреплении распределительной сети.
«Elektrilevi работает с государством и партнерами, чтобы ускорить развитие сети и увеличить производственные мощности, – пояснила Меэма. – Однако дополнительные инвестиции в распределительную сеть не решают проблему нехватки свободных мощностей в основной сети».