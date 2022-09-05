Полиция приступает к тестированию первого патрульного электромобиля

Volkswagen ID4 GTX будет использоваться патрульной службой в Харьюмаа.

По словам начальника группы наземного транспорта Департамента полиции и пограничной охраны Таго Трея, полиция Эстонии будет использовать патрульный электромобиль в повседневной работе.

«У нового полицейского электромобиля та же функциональность, что и у нынешних патрульных автомобилей. Самая большая разница между ними – это время зарядки-заправки и дистанция, которую автомобиль в состоянии преодолеть. Поэтому мы начнем использовать патрульный автомобиль именно в Таллинне, где для зарядки автомобиля имеется лучшая инфраструктура и расстояния меньше», – рассказал Трей.

Введение в эксплуатацию нового патрульного электромобиля объясняется желанием Департамента полиции и пограничной охраны обеспечивать безопасность жителей Эстонии, оставляя меньший экологический след.