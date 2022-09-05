Женщина, пожертвовавшая сорок евро российской армии, получила условный срок

«Для наших ребят», – написала Федорова в объяснении банковского платежа, который был сделан в конце мая. Деньги были переведены напрямую Шилову, который сейчас находится в тюрьме, поскольку он собирал пожертвования на закупку дронов для российской армии в социальной сети «ВКонтакте».

Проживающая на Кипре россиянка и ее адвокат заключили соглашение с прокуратурой, которая требовала приговорить Федорову к пяти месяцам тюремного заключения. Наказание не будет приведено в исполнение, если она не совершит умышленного преступления в течение испытательного срока в один год и восемь месяцев. Кроме того, Федорова должна заплатить штраф в размере 981 евро.

При оглашении решения судья сообщил, что судебная практика по этому вопросу еще относительно мала, но согласованное наказание является законным и правильным, с учетом вины. Помимо Федоровой, осуждены еще двое мужчин.

Шилову удалось доставить три дрона

Согласно обвинительному акту Генпрокуратуры, 43-летний Владимир Шилов выступил с публичным призывом в социальной сети «ВКонтакте» поддержать агрессию, осуществляемую Российской Федерацией, путем покупки дронов и сбора средств для реализации этой цели. В своем призыве Шилов попросил перевести деньги на покупку дронов на его банковские счета.

43-летний водитель грузовика Владимир Шилов признал себя виновным в Харьюском уездном суде, но не смог оправдать свой поступок. Фото: Мадис Вельтманн