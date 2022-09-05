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Умер легендарный боксер Эрни Шейверс

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Умер легендарный боксер Эрни Шейверс
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Энди Шейверс.
Энди Шейверс. Фото: Damian Dovarganes/AP

В Огайо на 79-м году жизни скончался Эрни Шейверс – легендарный боксер, чемпион США, один из лучших панчеров (спортсмен, работающий на средней дистанции и старающийся в идеале уложить соперника одним ударом) в истории бокса.

Он считался боксером с самым сильным ударом в мире.

Помимо спорта, он также был актером, снимался с Николасом Кейджем, Сарой Джессикой Паркер и Джеймсом Кааном в ромкоме "Медовый месяц в Вегасе".

О смерти легенды сообщил портал The Ring. Карьера Шейверса длилась с 1969 по 1995 год. Он выиграл 74 матча и проиграл 14. 68 побед он получил благодаря нокаутам.

Дважды Шейверс завоевывал титул чемпиона мира в тяжелом весе. Однако в 1977 году ему пришлось признать первенство Мохаммеда Али, а в 1979 году – Ларри Холмса.

Али боксировал с такими звездами как Сонни Листон, Джордж Форман и Джо Фрейзер, но, по его словам, самый мощный удар был у Шейверса.

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