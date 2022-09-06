Грецкий: кремлевский шантаж помог Германии в ускоренном темпе найти замену российскому газу

- Олаф Шольц заявил в связи с последними манипуляциями России с «Северным потоком», что Россия больше не является надежным энергетическим партнером. Шольц также подчеркнул, что Германия обладает достаточными запасами, чтобы пережить зиму и что правительство Германии стало готовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа еще в декабре прошлого года. Наверное, такая решительность Олафа Шольца может несколько остудить пыл, с которым российская сторона играет сейчас с отключениями и включениями газопроводов?

- Олаф Шольц и Германия действительно держатся очень уверенно. Газохранилища Германии к середине августа были заполнены на 77 процентов, и скорость заполнения составляла примерно пять процентов в неделю. Сейчас может идти речь о том, что достигнут рубеж в 95 процентов. Это покрывает сто дней отопительного сезона.

Да, мы видим сейчас, как Россия перекрывает вентиль. И те самые санкции, которые с таким трудом согласовывались в Европе и у той же самой Германии не вызывали энтузиазма, Россия начала, по сути, вводить против себя сама. Ранее в околоправительственных кругах Германии делались прогнозы, согласно которым Германия сможет отказаться от российского газа не раньше 2027 года. И даже это будет достигнуто с большим трудом. Сейчас очевидно, что Германия идет с существенным опережением графика. Разумеется, сама Россия Германию к этому и вынуждает.