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Грецкий: кремлевский шантаж помог Германии в ускоренном темпе найти замену российскому газу

Павел Соболев
, журналист
Грецкий: кремлевский шантаж помог Германии в ускоренном темпе найти замену российскому газу
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  • Рейнсалу говорил о развитии гражданского общества в РФ, а Захарова начала угрожать госучреждениям ЭР
  • Среди демонстрантов в Праге доминировали коммунисты, антиглобалисты и антиваксеры
  • Страны ЕС адаптировались к шоку, вызванному необходимостью находить новых поставщиков энергоресурсов

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий среди прочего ответил на вопросы, касающиеся угроз Марии Захаровой в адрес эстонского посольства в Москве, а также реакции властей Германии на новые манипуляции Кремля с газовыми поставками.

- Представитель МИДа России Мария Захарова отреагировала на рассуждения главы МИДа Эстонии Урмаса Рейнсалу о булыжниках, которые могли бы взять в руки россияне. Захарова написала в своем телеграм-канале, что пусть Рейнсалу не расстраивается, когда булыжники полетят в окна посольства Эстонии в Москве. Можно ли предположить, что дипмиссиям т. н. недружественных стран в Москве могут грозить какие-то погромы или осады? И что Россия может постараться провоцировать какие-то беспорядки и на территории самих стран ЕС? Захарова написала также, что камни могут полететь и в здание МИДа Эстонии в Таллинне...

- Наверное, все мы уже привыкли к специфическому стилю высказываний в соцсетях Марии Захаровой, который кажется мне совершенно неподобающим для сотрудника внешнеполитической службы. Тут можно вспомнить и ее коллажи, последовавшие за встречей Дональда Трампа и Александра Вучича, вызвавшие крупный международный скандал, и, например, недавние ее откровения насчет того, что украинские беженцы, выезжающие в Польшу, воспринимают эту страну как транзитную территорию на пути в Россию или в т.н. ДНР или ЛНР, и что Польша, высылая российских дипломатов, препятствует такому переселению.

Россия действительно сейчас старается дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах Евросоюза, включая и Эстонию, Латвию и Литву. Такие высказывания Марии Захаровой тоже отвечают подобной цели. Что касается слов Урмаса Рейнсалу, то нужно понимать, что он говорил в большей степени об уровне развития гражданского общества в России. Мария Захарова же отреагировала на слова эстонского министра совершенно неадекватным образом и стала, по сути, прямо угрожать государственным органам Эстонии.

- В субботу в Праге прошла антиправительственная демонстрация, в которой участвовали до 70 000 человек. Собравшиеся обвиняли власти в бездействии при росте цен на газ и электричество, призывали вывести Чехию из ЕС и НАТО, а также критиковали правительство за поддержку Украины в войне в ущерб экономике страны. Премьер Чехии Петр Фиала сказал, что демонстрацию организовали пророссийские силы. Действительно ли за такими протестами видны уши РФ? Насколько важно для Кремля сейчас подогревать недовольство людей в странах Европы тяжелой экономической ситуацией?

- Да, я думаю, что Путин сейчас делает на это ставку. На трудную зиму, которая ждет Европу. На энергетический кризис, на энергетический коллапс, как говорят в Кремле. Активность пророссийских сил в странах Европы сейчас очень заметна. Если же говорить о Чехии, то ситуация в этой стране сейчас очень непростая. Правящую коалицию составляют целых пять партий. В то же время премьер-министр Петр Фиала имеет довольно высокую поддержку населения. Например, если смотреть на большие чешские города, то там его правительство имеет очевидную популярность.

Если мы посмотрим на лозунги, под которыми выходили люди в Праге на субботнюю демонстрацию, то мы заметим там коммунистов, антиглобалистов, антипрививочников и радикальных националистов. Да, сторонников этих сил на субботней акции набралось до 70 000 человек. Но, например, ведущая оппозиционная партия Чехии, возглавляемая Андреем Бабишем партия ANO, к этим протестам не присоединилась.

Вполне вероятно, что Чехию ждут новые акции протеста, с более широким спектром представленных сил, и главная мотивация людей выходить на улицы — это, конечно, растущие цены. В Чехии цены на газ и электричество оставались довольно стабильными на протяжении примерно четырех лет, с конца 2017 года по конец прошлого. Однако зима на рубеже 2020-2021 гг. выдалась холодной, лето прошлого года было жарким, и можно сказать, что газ довольно-таки быстро стал испаряться из газохранилищ стран Европы. В то же самое время ожидания восстановления экономики в постковидный период тоже повысили спрос на этот вид топлива. Гененирующие компании стали переключаться на нефть, и цена нефти поползла вверх. Произошло очень существенное повышение цен на энергию.

И вот началась война. Война дополнительно осложнила ситуацию на энергетических рынках, и цены еще повысились. Правительство пообещало меры поддержки, причем как гражданам, так и предприятиям. Петр Фиала говорил, что расходы на коммунальные счета не должны превышать отметку в 30-35 процентов от доходов людей. Добиться этого сложно, и на этом пытается спекулировать оппозиция.

В Чехии действительно есть пророссийские силы, их немало, и многие из них с самого начала войны повторяли то, что транслировал Кремль. Они до сих пор называют Украину фашистским и неонацистским государством, то есть повторяют кремлевские нарративы. И даже всерьез воспринимают то, что господин Соловьев продает российской телеаудитории. Соловьев недавно сказал, что убийство Дарьи Дугиной готовили украинские спесцлужбы и участвовавшие в этой операции украинские агенты проходили обучение в Чехии. Некоторые пророссийские политические силы в Чехии приняли эту информацию за чистую монету и активно тиражируют все это в чешском обществе.

- Олаф Шольц заявил в связи с последними манипуляциями России с «Северным потоком», что Россия больше не является надежным энергетическим партнером. Шольц также подчеркнул, что Германия обладает достаточными запасами, чтобы пережить зиму и что правительство Германии стало готовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа еще в декабре прошлого года. Наверное, такая решительность Олафа Шольца может несколько остудить пыл, с которым российская сторона играет сейчас с отключениями и включениями газопроводов?

- Олаф Шольц и Германия действительно держатся очень уверенно. Газохранилища Германии к середине августа были заполнены на 77 процентов, и скорость заполнения составляла примерно пять процентов в неделю. Сейчас может идти речь о том, что достигнут рубеж в 95 процентов. Это покрывает сто дней отопительного сезона.

Да, мы видим сейчас, как Россия перекрывает вентиль. И те самые санкции, которые с таким трудом согласовывались в Европе и у той же самой Германии не вызывали энтузиазма, Россия начала, по сути, вводить против себя сама. Ранее в околоправительственных кругах Германии делались прогнозы, согласно которым Германия сможет отказаться от российского газа не раньше 2027 года. И даже это будет достигнуто с большим трудом. Сейчас очевидно, что Германия идет с существенным опережением графика. Разумеется, сама Россия Германию к этому и вынуждает.

Первое, что сделало правительство Германии в новых созданных Кремлем обстоятельствах, это переговорило с правительством Норвегии. Фактически Норвегия сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Германию, и норвежские компании пообещали, что будут держать поставки Германии на максимуме столько времени, сколько будет нужно. Вторым источником этой диверсификации являются нидерландские порты, куда поступает сжиженный газ. Оттуда он транспортируется на территорию Германии. Наконец, Германия сообщила, что привлечет четыре мобильных LNG-терминала, два из которых заработают уже предстоящей зимой. Правительство Германии сумело очень быстро и эффективно принять необходимые меры.

Можно предположить, что мировые цены на нефть и газ уже прошли свой пик и будут постепенно снижаться. Это будет происходить по той причине, что те же страны Европы сумели адаптироваться к шоку, вызванному необходимостью находить замену российскому газу.

- Дмитрий Песков в конце прошлой недели заявил, что Россия готова обсудить с властями Украины условия Москвы, касающиеся прекращения войны, но подчеркнул, что Кремль сохраняет все свои цели по «денацификации» Украины. Песков, по сути, повторил то же самое, о чем говорил много раз, в то время как ситуация на поле боя выглядит для России сейчас намного сложнее, чем, допустим, в начале и даже середине лета. Такими заявлениями Кремль обманывает сам себя? Или же все-таки в Кремле понимают, что военная ситуация очень сильно изменилась, и просто стараются сохранить лицо перед российским населением?

- Регулярные сигналы о заинтересованности в переговорах из околокремлевских кругов стали регулярно просачиваться в прессу как минимум с начала августа. Очевидно, что никакой позитивной динамики для российских войск на фронтах не наблюдается. Как на юге Украины, так и на востоке. Российская армия застряла и на херсонском направлении, и на донецком. Во всяком случае, такого прогресса, который позволил бы провести т. н. референдумы, и близко не достигнуто. Чем дальше, тем выше будет становиться для России цена этой войны, причем не только экономическая, но и политическая.

В этих условиях задачей-максимум для Кремля становится закрепление на тех позициях, которые сейчас Россия занимает. Россия пытается нащупать способы, с помощью которых можно было бы склонить Украину к переговорам. Для этого может использоваться и тема поставок зерна на глобальные рынки, и ситуация вокруг Запорожской АЭС. Россия хочет вовлечь Украину в переговорный процесс и легитимизировать тем самым свое присутствие на оккупированных территориях. Именно такие цели преследовал Дмитрий Песков, делая эти свои заявления.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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