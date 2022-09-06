Грецкий: кремлевский шантаж помог Германии в ускоренном темпе найти замену российскому газу

- Олаф Шольц заявил в связи с последними манипуляциями России с «Северным потоком», что Россия больше не является надежным энергетическим партнером. Шольц также подчеркнул, что Германия обладает достаточными запасами, чтобы пережить зиму и что правительство Германии стало готовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа еще в декабре прошлого года. Наверное, такая решительность Олафа Шольца может несколько остудить пыл, с которым российская сторона играет сейчас с отключениями и включениями газопроводов?
- Олаф Шольц и Германия действительно держатся очень уверенно. Газохранилища Германии к середине августа были заполнены на 77 процентов, и скорость заполнения составляла примерно пять процентов в неделю. Сейчас может идти речь о том, что достигнут рубеж в 95 процентов. Это покрывает сто дней отопительного сезона.
Да, мы видим сейчас, как Россия перекрывает вентиль. И те самые санкции, которые с таким трудом согласовывались в Европе и у той же самой Германии не вызывали энтузиазма, Россия начала, по сути, вводить против себя сама. Ранее в околоправительственных кругах Германии делались прогнозы, согласно которым Германия сможет отказаться от российского газа не раньше 2027 года. И даже это будет достигнуто с большим трудом. Сейчас очевидно, что Германия идет с существенным опережением графика. Разумеется, сама Россия Германию к этому и вынуждает.
Первое, что сделало правительство Германии в новых созданных Кремлем обстоятельствах, это переговорило с правительством Норвегии. Фактически Норвегия сейчас является крупнейшим поставщиком газа в Германию, и норвежские компании пообещали, что будут держать поставки Германии на максимуме столько времени, сколько будет нужно. Вторым источником этой диверсификации являются нидерландские порты, куда поступает сжиженный газ. Оттуда он транспортируется на территорию Германии. Наконец, Германия сообщила, что привлечет четыре мобильных LNG-терминала, два из которых заработают уже предстоящей зимой. Правительство Германии сумело очень быстро и эффективно принять необходимые меры.