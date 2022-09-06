Студия Postimees: могут ли посольства стран ЕС в Москве ожидать погромов?

- В субботу в Праге прошла антиправительственная демонстрация, в которой участвовали до 70 000 человек. Собравшиеся обвиняли власти в бездействии при росте цен на газ и электричество, призывали вывести Чехию из ЕС и НАТО, а также критиковали правительство за поддержку Украины в войне в ущерб экономике страны. Премьер Чехии Петр Фиала сказал, что демонстрацию организовали пророссийские силы. Действительно ли за такими протестами видны уши РФ? Насколько важно для Кремля сейчас подогревать недовольство людей в странах Европы тяжелой экономической ситуацией?

- Олаф Шольц заявил в связи с последними манипуляциями России с «Северным потоком», что Россия больше не является надежным энергетическим партнером. Шольц также подчеркнул, что Германия обладает достаточными запасами, чтобы пережить зиму, и что правительство Германии стало готовиться к возможному полному прекращению поставок российского газа еще в декабре прошлого года. Наверное, такая решительность Олафа Шольца может несколько остудить пыл, с которым российская сторона играет сейчас с отключениями и включениями газопроводов?

- Дмитрий Песков в конце прошлой недели заявил, что Россия готова обсудить с властями Украины условия Москвы прекращения войны, но подчеркнул, что Кремль сохраняет все свои цели по «денацификации» Украины. Песков, по сути, повторил то же самое, о чем говорил много раз, в то время как ситуация на поле боя выглядит для России сейчас намного сложнее, чем, допустим, в начале и даже середине лета. Такими заявлениями Кремль обманывает сам себя? Или же все-таки в Кремле понимают, что военная ситуация очень сильно изменилась, и просто стараются сохранить лицо перед российским населением?