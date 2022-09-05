В Ивангороде на границе с Нарвой установили танк Т-34

На прошлой неделе группа нарвских активистов заявила, что в Ивангороде, напротив Нарвы, будет установлен танк Т-34. Сегодня в группе «Русская Эстония» опубликован пост с фото и видео, на которых видно, что танк уже стоит у погранперехода на границе с Эстонией.