Тянак по-прежнему ожидает перемен от Hyundai: после ухода Адамо все пошло под откос

Не секрет, что Отть Тянак не всем сейчас доволен в команде, и в интервью, данном порталу Rallit.fi, он рассказал, в чем кроются самые серьезные проблемы.

«Самый большой вопрос это, по-прежнему, структура команды. Если приведем ее в порядок, остальное утрясется само собой», - сказал гонщик.

Команда Hyundai с декабря находится без постоянного руководителя, поскольку с уходом Андреа Адамо на вакантное место никто так и не был назначен. Обязанности руководителя команды временно исполняет француз Жюльен Монсе, хотя Тянак не делает секрета из того, что хотел бы видеть на этой позиции кого-то другого.

Отть Тянак пояснил, что, по его мнению, дела в команде в данный момент не делаются.

«Если бы дела не делались, а мы были бы довольны, то то мы не оказались бы в таком положении благодаря правильным приоритетам. Самое важное то, что мы быстрые. Я не считаю, что строг в отношении Hyundai, но скорее бы попробовал привести дела в порядок и поставить все на правильные рельсы. Hyundai мог бы достичь большего, но с уходом руководителя все пошло под откос. За сезон мы выиграли пару ралли, но это не то, что является душой команды. Hyundai способен на большее. Но для того, чтобы все снова заработало, нам нужен сильный руководитель», - добавил гонщик.

У Тянака также узнали и ответ на циркулирующие слухи о том, что в следующем сезоне он может уйти в М-Sport. Некоторые могли подумать, что критика спортсмена значит то, что он дистанцировался от нынешнего работодателя и смотрит в сторону другой команды. Но Отть опроверг слухи.