Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование по поводу матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2022 между сборными Грузии и Турции (88:83 ОТ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на CNN.
FIBA сообщила о начале расследования матча Грузия – Турция
FIBA сообщила о начале расследования матча Грузия – Турция
FIBA подтвердила, что проводится расследование, но отказалась от комментариев до «установления всех фактов».
Напомним, в четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновении. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.
Сам матч завершился сенсационной победой сборной Грузии со счетом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.
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