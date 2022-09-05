FIBA сообщила о начале расследования матча Грузия – Турция

FIBA подтвердила, что проводится расследование, но отказалась от комментариев до «установления всех фактов».

Напомним, в четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновении. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.