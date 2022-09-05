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FIBA сообщила о начале расследования матча Грузия – Турция

rus.postimees.ee
FIBA сообщила о начале расследования матча Грузия – Турция
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Евробаскет 2022, Турция-Грузия.
Евробаскет 2022, Турция-Грузия. Фото: Irakli Gedenidze

Международная федерация баскетбола (FIBA) начала расследование по поводу матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2022 между сборными Грузии и Турции (88:83 ОТ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на CNN. 

FIBA подтвердила, что проводится расследование, но отказалась от комментариев до «установления всех фактов».

Напомним, в четвертой четверти матча произошла потасовка между игроками Фурканом Коркмазом и Дудой Санадзе, после чего оба были удалены с площадки. Другие баскетболисты также приняли участие в столкновении. Кроме того, по словам турецкой команды, на Коркмаза было совершено нападение в подтрибунном помещении.

Сам матч завершился сенсационной победой сборной Грузии со счетом 88:83 (ОТ). Команда Турции подала официальный протест на исход встречи в связи с тем, что после инцидента с Коркмазом и Санадзе с игрового времени было снято 22 секунды.

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