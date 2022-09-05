Бабьего лета не предвидится: в ближайшие дни будет по-прежнему пасмурно

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В начале ночи ветeр северных, а после полуночи преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 2..7, у поверхности почвы около 0, на побережье до 11°С.