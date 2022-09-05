Пн, 5.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Бабьего лета не предвидится: в ближайшие дни будет по-прежнему пасмурно

prognoz.ee
Бабьего лета не предвидится: в ближайшие дни будет по-прежнему пасмурно
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Осень.
Осень. Фото: Mailiis Ollino

В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В начале ночи ветeр северных, а после полуночи преимущественно западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха во внутренних районах 2..7, у поверхности почвы около 0, на побережье до 11°С.

Завтра днем – облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, после обеда на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Ключевые слова
Наверх