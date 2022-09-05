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Для читателей Postimees билеты на Station Narva дешевле

Postimees
Для читателей Postimees билеты на Station Narva дешевле
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Station Narva 2022
Station Narva 2022 Фото: Station Narva

С 8 по 11 сентября в Нарве пройдет городской музыкальный фестиваль Station Narva, на который читатели Postimees могут приобрести билеты на 10 процентов дешевле.

У всех читателей Postimees есть возможность приобрести билеты на Station Narva со скидкой 10 процентов, используя промокод POSTIMEES10. Билеты по скидке можно приобрести в Piletilevi.

В этом году фестиваль Station Narva пройдет в нарвском культурном квартале Кренгольм, музыкальный и городской праздник отмечает в этот раз пятилетие. На фестивале выступят украинская электро-фолк группа Onuka, британское эйсид-джаз трио Red Snapper, группа Mahavok, отмечающая 40-летний юбилей, недавно вернувшаяся эстонская хип-хоп супергруппа A-Rühm и другие.

В квартале Кренгольм и в парке Герасимова также ежедневно будут проходить бесплатные мероприятия - от концертов на городских сценах до танцевальных фестивалей для пожилых людей, а также презентации летних проектов арт-резиденции. Фестиваль также приглашает вас совершить путешествие по лодочным садам района Кулгу, или "Нарвской Венеции", насладиться завтраком в нарвском стиле и дискуссиями BAZAR.

В первый день фестиваля, 9 сентября, состоится традиционный День предпринимательства по креативной экономике с панельной дискуссией, посвященной роли женщин в предпринимательстве. Модератором выступил Эва Самолберг-Пальми, главный редактор журнала Virumaa Teataja.

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