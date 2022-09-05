Для читателей Postimees билеты на Station Narva дешевле

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В этом году фестиваль Station Narva пройдет в нарвском культурном квартале Кренгольм, музыкальный и городской праздник отмечает в этот раз пятилетие. На фестивале выступят украинская электро-фолк группа Onuka, британское эйсид-джаз трио Red Snapper, группа Mahavok, отмечающая 40-летний юбилей, недавно вернувшаяся эстонская хип-хоп супергруппа A-Rühm и другие.

В квартале Кренгольм и в парке Герасимова также ежедневно будут проходить бесплатные мероприятия - от концертов на городских сценах до танцевальных фестивалей для пожилых людей, а также презентации летних проектов арт-резиденции. Фестиваль также приглашает вас совершить путешествие по лодочным садам района Кулгу, или "Нарвской Венеции", насладиться завтраком в нарвском стиле и дискуссиями BAZAR.