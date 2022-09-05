«Фанаты должны это знать». Бывший босс Ferrari рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

«Я счастлив, что болельщики, и не только в Германии, так много думают о нем. Люди много спрашивают о Михаэле. Фанаты должны знать, что он находится в лучших руках. Ведь он находится в окружении людей, которые его любят», – сказал Тодт.

Также бывший босс Ferrari сообщил, что постоянно контактирует с женой Шумахера, Коринной. По его словам, бывает, что он видится с ней по три раза в неделю. Кроме того, Тодт заявил, что он сделает все, что нужно для семьи Михаэля, так как они являются друзьями.