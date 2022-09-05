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«Фанаты должны это знать». Бывший босс Ferrari рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

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«Фанаты должны это знать». Бывший босс Ferrari рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
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Bildnummer: 00570834 Datum: 21.07.2002 Copyright: imago/Kräling Sieger und vorzeitiger Weltmeister Michael Schumacher (Deutschland / Ferrari) - Siegesjubel; quer, close, Jubel, jubeln, Siegerehrung, Podest, Podium, Sieg, Emotionen Großer Preis von Frankreich 2002, Formel 1 Weltmeisterschaft, F1, F, GP, WM, Vdig Magny Cours Circuit de Nevers Freude, Begeisterung, Motorsport Grand Prix Herren Einzel Frankreich Einzelbild optimistisch Randmotiv Personen
Bildnummer: 00570834 Datum: 21.07.2002 Copyright: imago/Kräling Sieger und vorzeitiger Weltmeister Michael Schumacher (Deutschland / Ferrari) - Siegesjubel; quer, close, Jubel, jubeln, Siegerehrung, Podest, Podium, Sieg, Emotionen Großer Preis von Frankreich 2002, Formel 1 Weltmeisterschaft, F1, F, GP, WM, Vdig Magny Cours Circuit de Nevers Freude, Begeisterung, Motorsport Grand Prix Herren Einzel Frankreich Einzelbild optimistisch Randmotiv Personen Фото: Postimees

Бывший босс Ferrari Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в декабре 2013 года, ударившись о камень.

Слова известного спортивного менеджера приводит Sport.nv.ua со ссылкой на портал Bild. 

«Я счастлив, что болельщики, и не только в Германии, так много думают о нем. Люди много спрашивают о Михаэле. Фанаты должны знать, что он находится в лучших руках. Ведь он находится в окружении людей, которые его любят», – сказал Тодт.

Также бывший босс Ferrari сообщил, что постоянно контактирует с женой Шумахера, Коринной. По его словам, бывает, что он видится с ней по три раза в неделю. Кроме того, Тодт заявил, что он сделает все, что нужно для семьи Михаэля, так как они являются друзьями.

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