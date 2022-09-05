Бывший босс Ferrari Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, который получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в декабре 2013 года, ударившись о камень.
«Фанаты должны это знать». Бывший босс Ferrari рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
«Фанаты должны это знать». Бывший босс Ferrari рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера
Слова известного спортивного менеджера приводит Sport.nv.ua со ссылкой на портал Bild.
«Я счастлив, что болельщики, и не только в Германии, так много думают о нем. Люди много спрашивают о Михаэле. Фанаты должны знать, что он находится в лучших руках. Ведь он находится в окружении людей, которые его любят», – сказал Тодт.
Также бывший босс Ferrari сообщил, что постоянно контактирует с женой Шумахера, Коринной. По его словам, бывает, что он видится с ней по три раза в неделю. Кроме того, Тодт заявил, что он сделает все, что нужно для семьи Михаэля, так как они являются друзьями.
Ключевые слова