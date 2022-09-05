Если раньше Россия заявляла, что природный газ перестанет поступать в Европу по «Северному потоку-1» из-за технических неполадок, то теперь маски наконец сброшены: Кремль подтвердил, что газовые краны не откроются, пока Запад не снимет санкции против Москвы.
Маски сброшены: Россия не восстановит поставки газа, пока Запад не снимет санкции
Маски сброшены: Россия не восстановит поставки газа, пока Запад не снимет санкции
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в приостановке поставок газа виноваты санкции против России со стороны ЕС, Великобритании и Канады, пишет британская газета Financial Times.
«Проблема с газом возникла из-за санкций, введенных западными странами в отношении нашей страны и ряда компаний. Других причин для прекращения поставок нет», – сказал Песков.
В пятницу российская государственная газовая монополия «Газпром» заявила, что поставки газа по «Северному потоку-1» не могут быть восстановлены из-за технических проблем. «Газпром» сослался на течи в турбине, что привело к полной остановке транспорта газа, который изначально должен был возобновиться в субботу.
Ключевые слова