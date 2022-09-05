Маски сброшены: Россия не восстановит поставки газа, пока Запад не снимет санкции

Если раньше Россия заявляла, что природный газ перестанет поступать в Европу по «Северному потоку-1» из-за технических неполадок, то теперь маски наконец сброшены: Кремль подтвердил, что газовые краны не откроются, пока Запад не снимет санкции против Москвы.