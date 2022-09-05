Минобороны Эстонии разрешит подготовку к партизанской войне на случай оккупации

Вице-канцлер военного ведомства Эстонии Маргит Гросс уверена, что даже в мирное время нужно готовиться, чтобы быть эффективными в борьбе с оккупационными властями, что подразумевает организованную партизанскую или подпольную деятельность с привлечением населения.

«Силам обороны нужны дополнительные полномочия для проведения такой подготовки, потому что подготовка определенной деятельности предполагает использование подставных лиц. Действующее законодательства таких полномочий Силам обороны не дает», - пояснила ERR госпожа Гросс.

Чиновница уточнила, что и в настоящее время Силы обороны и Кайтселийт могут заниматься подготовкой к вооруженному сопротивлению, но не вправе создавать необходимую инфраструктуру для лиц, которые «используются Силами обороны для осуществления действий так, чтобы не было известно, что это задание дает или действие осуществляет эстонское государство». Силы обороны и в настоящее время вправе заниматься разведкой.

Авторы законопроекта предлагают четко регламентировать предельное количество гражданских лиц, которые могут быть завербованы на секретную военную подготовку. В пояснительной записке к законопроекту указано, что число тайных покровителей партизанской войны не должно превышать одну десятую процента населения Эстонии. С учетом официальной численности населения страны в один миллион триста тридцать тысяч человек, тайно готовить партизанскую войну можно будет привлечь до 133 тысяч человек.

Инициатива военных позволяет провести параллели с лесными братьями 40-50-х годов прошлого века, но в XX веке деятельность таких отрядов заранее не готовилась.

«Из-за этого это было несколько сложнее, и советским спецслужбам было также легче туда внедряться», - отметил научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Иво Юурвеэ.