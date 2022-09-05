OTSE POSTIMEHEST ⟩ Руководитель Omniva о закрытии почтовых учреждений: доставим почтовое отделение к вам домой

Почтовых отделений и почтовых ящиков станет меньше. В этом году мы не будем отправлять рождественские открытки?

Мы до сих пор отправляем, эстонцы присылают много рождественских открыток, в прошлом году даже больше, чем в позапрошлом. Говоря о почтовых учреждениях, цель Omniva не в том, чтобы закрыть почтовые пункты и отделения, а в том, чтобы сделать услуги более доступными для людей. Мы получили право размещать значительно больше, чем раньше, посылочных автоматов. Мы сокращаем число почтовых пунктов, потому что доля получения посылок, а также отправка писем через них, значительно снизилась.

Поскольку почтовые пункты не расположены на отдельной площади, они не должны вызывать у компании большие дополнительные расходы, при этом человеку удобно забрать свою посылку из почтового пункта, расположенного в магазине, особенно, если рядом нет посылочного автомата.

На самом деле, по всей Эстонии осталось большое количество почтовых пунктов. С весны этого года мы посетили 75 самоуправлений и обсудили с ними, какие пункты важны, а какие утратили свое значение. Будут закрыты только те почтовые пункты, которые не используются.

Можно ли ставить посылочные автоматы везде, где пропадут почтовые пункты, это все же очень дорогое вложение?