К первому ноября Omniva оставит только 182 из своих 256 почтовых учреждений. Означает ли это, что каждое закрытое почтовое отделение или почтовый пункт будет заменен посылочным автоматом, и что будет с другими услугами, об этом ведущая Улла Лянтс поговорила с руководителем предприятия Мартом Мяги.
OTSE POSTIMEHEST ⟩ Руководитель Omniva о закрытии почтовых учреждений: доставим почтовое отделение к вам домой
Почтовых отделений и почтовых ящиков станет меньше. В этом году мы не будем отправлять рождественские открытки?
Мы до сих пор отправляем, эстонцы присылают много рождественских открыток, в прошлом году даже больше, чем в позапрошлом. Говоря о почтовых учреждениях, цель Omniva не в том, чтобы закрыть почтовые пункты и отделения, а в том, чтобы сделать услуги более доступными для людей. Мы получили право размещать значительно больше, чем раньше, посылочных автоматов. Мы сокращаем число почтовых пунктов, потому что доля получения посылок, а также отправка писем через них, значительно снизилась.
Поскольку почтовые пункты не расположены на отдельной площади, они не должны вызывать у компании большие дополнительные расходы, при этом человеку удобно забрать свою посылку из почтового пункта, расположенного в магазине, особенно, если рядом нет посылочного автомата.
На самом деле, по всей Эстонии осталось большое количество почтовых пунктов. С весны этого года мы посетили 75 самоуправлений и обсудили с ними, какие пункты важны, а какие утратили свое значение. Будут закрыты только те почтовые пункты, которые не используются.
Можно ли ставить посылочные автоматы везде, где пропадут почтовые пункты, это все же очень дорогое вложение?
Omniva уже установила в Эстонии почти 300 посылочных автоматов, и мы также установили их в небольших местах, чтобы люди могли получить свою посылку как можно ближе к своему дому или месту работы. К концу года будет установлено еще двадцать посылочных автоматов, а в итоге их должно быть больше сотни. Эстония буквально наводнена посылочными автоматами. С нашей стороны, в Эстонии их будет около 400.
Вы обсуждали этот вопрос с вашими сотрудниками, которые находятся в непосредственном контакте с клиентами и, возможно, знают ситуацию лучше, чем местные чиновники?
Самое главное, что нужно понять, это то, что Omniva никуда не денется. Основное изменение, которое произошло два года назад, заключается в том, что мы предлагаем людям почтовые услуги на дому. Почта приходит к человеку домой. Если человек проживает более, чем в пяти километрах от почтового отделения или пункта, он может заказать почту на дом. Я имею в виду почту в прямом смысле этого слова, потому что, когда почтальон приходит домой, он предлагает все, начиная от марки и заканчивая отправкой письма. Можно пообщаться, а также получить необходимые услуги.
Сколько стоит эта услуга?
Если место жительства человека находится более, чем в пяти километрах от почтового отделения, оно будет доставлено на дом бесплатно.
Помимо отправки посылок и покупки марок, какие услуги люди еще получают на почте сегодня?
До конца прошлого года более 80 процентов всех операций была отправка или доставка посылок. Прочие процедуры составили 20 процентов. Почти половину из них – различные финансовые действия. Хотя в Эстонии есть банки, по-прежнему можно отправлять деньги, особенно за границу, и получать их через почтовые учреждения. Учитывая наличие украинской рабочей силы, которая у нас была и до этого, а также текущую помощь украинцам, это один из возможных каналов, по которому финансовая помощь может быть отправлена в Украину.
В каких населенных пунктах закроют почтовые отделения?
У нас, конечно, нет плана закрыть десять в Харьюмаа и десять на Сааремаа, однако вместе с местными самоуправлениями мы обсудим целесообразное распределение услуги.
Сколько сотрудников вам нужно сократить?
Наша рабочая сила не сильно уменьшится, так как мы в основном закрываем почтовые пункты. Количество сотрудников уменьшится на несколько десятков.
Почтовых ящиков тоже станет меньше?
Их станет меньше, в Эстонии осталось 1446 почтовых ящиков. Мы уменьшили их число там, где их не используют. Очень интересно, как за эти годы изменились почтовые привычки людей. Если в прошлом почтовые ящики были востребованы, особенно на автовокзалах или автобусных остановках, то сейчас они пусты. Сегодня отправка письма совмещена с походом в магазин, поэтому у нас также будет больше почтовых ящиков в торговых центрах и деревенских магазинах, а на остановках их будет меньше.