Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло

За восемь месяцев текущего года через столичный аэропорт прошло около 1,8 млн пассажиров, то есть в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил представитель Таллиннского аэропорта.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, в течение лета работники аэропорта изо всех сил старались быстро обслуживать возраставшее количество пассажиров.

«Из месяца в месяц сокращается среднее время прохождения контроля: в июне этот показатель составлял 14 минут, в июле уже 11 минут, а в августе – всего 9 минут. Разумеется, в часы пик очереди становятся длиннее и время ожидания может увеличиться до одного часа. Периоды высокой нагрузки будут влиять на время прохождения контроля и в будущем – в Таллиннском аэропорту это происходит ранним утром, в полдень и поздним вечером. Поэтому мы по-прежнему советуем прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы спокойно соблюсти все формальности», – сказал Пяргмяэ.

Показатель заполняемости регулярных рейсов в августе оставался высоким. Он составлял в среднем 80 процентов.