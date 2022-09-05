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Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло

BNS
Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло
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Фото илллюстративное.
Фото илллюстративное. Фото: Ээро Вабамяги

В августе через Таллиннский аэропорт прошло 286 627 пассажиров – это рекордное месячное количество обслуженных пассажиров с осени 2019 года. Число пассажиров увеличилось на 61 процент по сравнению с августом прошлого года.

За восемь месяцев текущего года через столичный аэропорт прошло около 1,8 млн пассажиров, то есть в три раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил представитель Таллиннского аэропорта.

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, в течение лета работники аэропорта изо всех сил старались быстро обслуживать возраставшее количество пассажиров.

«Из месяца в месяц сокращается среднее время прохождения контроля: в июне этот показатель составлял 14 минут, в июле уже 11 минут, а в августе – всего 9 минут. Разумеется, в часы пик очереди становятся длиннее и время ожидания может увеличиться до одного часа. Периоды высокой нагрузки будут влиять на время прохождения контроля и в будущем – в Таллиннском аэропорту это происходит ранним утром, в полдень и поздним вечером. Поэтому мы по-прежнему советуем прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы спокойно соблюсти все формальности», – сказал Пяргмяэ.

Показатель заполняемости регулярных рейсов в августе оставался высоким. Он составлял в среднем 80 процентов.

«Сезон массовых поездок еще не завершился. Наступление прохладной погоды заставляет людей активно планировать осенние путешествия. Мы наблюдаем активные продажи авиабилетов на рейсы в период осенних каникул в конце октября. Поэтому сейчас самое время обдумать свой следующий отдых от работы или учебы, в частности, обратив внимание на возможности отпуска или каникул в горах на лыжах», – сказал Пяргмяэ.

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