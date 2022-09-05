Михаил Стальнухин (Центристская партия) в программе радио Kuku «Pärastlõuna» заявил, что не представляет себе, каким может быть завтрашнее собрание партийного руководства, и какое решение будет принято в отношении его самого. Извиняться Стальнухин не намерен.
Стальнухин: если меня исключат из партии, то я стану учителем
Стальнухин: если меня исключат из партии, то я стану учителем
Стальнухин сказал, что не боится быть исключенным из партии, так как у него есть определенная профессия. «Я обычный учитель, и в нынешней ситуации нехватки учителей мне всегда есть, чем заняться».
Он добавил, что Яна Тоом ошибается, когда говорит о циничной предвыборной кампании: «Мы были с ней такими большими друзьями на протяжении многих лет, что иногда мне трудно находиться с ней в одной комнате. Она всегда ошибалась, когда дело касалось меня, Нарвы, нарвитян и нарвской организации». Стальнухин добавил, что Яна Тоом просто не может понять, что иногда люди говорят то, что должны сказать, от чистого сердца.
Стальнухин сказал, что уж точно не хочет извиняться за свои слова.
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