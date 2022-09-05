Стальнухин: если меня исключат из партии, то я стану учителем

Стальнухин сказал, что не боится быть исключенным из партии, так как у него есть определенная профессия. «Я обычный учитель, и в нынешней ситуации нехватки учителей мне всегда есть, чем заняться».

Он добавил, что Яна Тоом ошибается, когда говорит о циничной предвыборной кампании: «Мы были с ней такими большими друзьями на протяжении многих лет, что иногда мне трудно находиться с ней в одной комнате. Она всегда ошибалась, когда дело касалось меня, Нарвы, нарвитян и нарвской организации». Стальнухин добавил, что Яна Тоом просто не может понять, что иногда люди говорят то, что должны сказать, от чистого сердца.