Около 500 бойцов Скаутского батальона приняли участие в учениях «Белый кирпич»

«Действия в застройке требуют самообладания, отточенных до автоматизма навыков и соблюдения процедур, а также безупречной командной работы», – отметил командир Скаутского батальона подполковник Ранно Раудсик.

В ходе пятидневных учений военнослужащие продемонстрировали свою готовность решать задачи при различных сценариях. В занятиях использовались не только имитационные средства, но и боевые патроны.

«Главная цель учений заключалась в проверке и оценке действий пехотных отделений в городских условиях. Бойцы показали хорошие результаты, свой профессионализм подтвердили, в том числе, военнослужащие тыловых подразделений», – отметил старший офицер учений лейтенант Мадис Пярнпуу.