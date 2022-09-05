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Около 500 бойцов Скаутского батальона приняли участие в учениях «Белый кирпич»

rus.postimees.ee
Около 500 бойцов Скаутского батальона приняли участие в учениях «Белый кирпич»
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Учения Скаутского батальона «Белый кирпич».
Учения Скаутского батальона «Белый кирпич». Фото: Kaitseväe peastaap

В прошедшую пятницу, 2 сентября, завершились учения Скаутского батальона «Белый кирпич» (Valge Tellis). В ходе проходивших в Нурсипалу, Вао, Ярва-Яани и центральном полигоне занятий около пятисот бойцов отработали ведение городского боя.

«Действия в застройке требуют самообладания, отточенных до автоматизма навыков и соблюдения процедур, а также безупречной командной работы», – отметил командир Скаутского батальона подполковник Ранно Раудсик.

В ходе пятидневных учений военнослужащие продемонстрировали свою готовность решать задачи при различных сценариях. В занятиях использовались не только имитационные средства, но и боевые патроны.

«Главная цель учений заключалась в проверке и оценке действий пехотных отделений в городских условиях. Бойцы показали хорошие результаты, свой профессионализм подтвердили, в том числе, военнослужащие тыловых подразделений», – отметил старший офицер учений лейтенант Мадис Пярнпуу.

Скаутский батальон – кадровая часть 1-й пехотной бригады. Подразделение подготовлено к самостоятельным действиям в составе сил быстрого реагирования.

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