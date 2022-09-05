Навальный подал в суд на колонию за то, что его посадили в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы

Истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение.

В августе Алексея Навального три раза за две недели отправляли в штрафной изолятор – на три, на пять и на семь дней – из-за того, что он расстегнул пуговицу, медленно выполнил требование конвоира, а также неправильно представился. Политика стали сажать в ШИЗО после того, как он объявил, что создал профсоюз заключенных и сотрудников колоний.