Российский политик Алексей Навальный подал в суд иск к администрации ИК-6 по Владимирской области, сообщила пресс-служба Ковровского городского суда, пишет Meduza.
Навальный подал в суд на колонию за то, что его посадили в ШИЗО из-за расстегнутой пуговицы
Навальный оспорил решение администрации колонии, которая 12 августа отправила его в штрафной изолятор на трое суток «за расстегнутую верхнюю пуговицу одежды», сказано в сообщении суда.
Истец считает, что допущенное им нарушение по своей тяжести и характеру не соответствует наложенному взысканию, администрацией исправительного учреждения не учтены обстоятельства нарушения, личность осужденного и его поведение.
В августе Алексея Навального три раза за две недели отправляли в штрафной изолятор – на три, на пять и на семь дней – из-за того, что он расстегнул пуговицу, медленно выполнил требование конвоира, а также неправильно представился. Политика стали сажать в ШИЗО после того, как он объявил, что создал профсоюз заключенных и сотрудников колоний.
В конце августа Алексея Навальному, который перенес отравление «Новичком», стали давать обезболивающее из-за болей в спине.