В России суд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам по делу о госизмене

Журналисту также назначен штраф в размере 500 тыс рублей. Адвокаты, как передает Интерфакс, намерены обжаловать приговор.

На оглашение приговора Ивану Сафронову пришли несколько десятков человек. Около двадцати человек пустили в зал суда на оглашение приговора – специально для этого заседание перенесли в самый большой зал апелляционного корпуса Мосгорсуда.

Снимать посудимого журналистам запретили, а тех, кто пытался сделать фотографии, судебные приставы просили их удалить.

«Ваня, мы тебя любим!», «Ты не будешь столько сидеть» – кричали пришедшие поддержать Ивана сразу оглашения приговора.

«Назвать приговор [никак], кроме как неадекватным, я не могу. Избитые фразы относительно незаконности и необоснованности не могут отразить всего того абсурда, который сегодня произошел и свидетелями которого мы все стали. Ивану Сафронову дали 22 года за его журналистскую деятельность», – сказал журналистам после приговора один из адвокатов Сафронова Дмитрий Катчев.

Адвокаты журналиста заявили, что намерены подать апелляцию на приговор уже 5 сентября.

Дело Сафронова

Ивану Сафронову 32 года. Уже более двух лет он находится в СИЗО «Лефортово» – его арестовали в июле 2020 года по обвинению в госизмене.

На тот момент Сафронов работал в «Роскосмосе», куда устроился на должность советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина всего за несколько месяцев до своего задержания.