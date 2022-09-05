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«Новости в 7» за 5 сентября: э-понедельник манит скидками, в Ивангород приехал танк Т-34 и чем удивляли на Фестивале кофе?

Kanal 7
«Новости в 7» за 5 сентября: э-понедельник манит скидками, в Ивангород приехал танк Т-34 и чем удивляли на Фестивале кофе?
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- В Эстонии сегодня стартовала вторая по счету в этом году акция э-понедельника. Действительно ли выгодны заманчивые предложения онлайн-магазинов?

- Короткие новости: что обнаружено в филе лосося производства Derhamn OÜ, как Силы обороны организуют подпольное сопротивление в случае оккупации и каким изменениям в дорожном движении готовиться жителям столицы?

- Президент Эстонии Алар Карис в Причудье вручил награды самым красивым домам страны: узнаем, кто же удостоился наград.

- Международная панорама: к чему готовится Британская полиция, будут ли США выдавать визы россиянам и подробности резни в Канаде.

- В таллиннском Котле культуры в 6-й раз с большим успехом прошел Кофейный фестиваль. Наша корреспондент узнала, кто снял снял "пенку" на соревнованиях по латте-арту, и ознакомилась со множеством различных и особенных сортов любимого напитка, способами и оборудованием для его приготовления.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 сентября.

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