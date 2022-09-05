Президент Алар Карис сказал в своем выступлении на инаугурации ректора Эстонской академии музыки и театра (EMTA) профессора Ивари Илья, что главная роль академии — это прежде всего гарантировать существование эстонской культуры музыки и театра во все времена.
Алар Карис: эстонскую культуру, музыку и театр нельзя продать или обменять
Алар Карис: эстонскую культуру, музыку и театр нельзя продать или обменять
Президент пожелал избранному на второй срок ректору Илья сил удерживать флагман эстонского музыкального и театрального образования на курсе идеалов, передала пресс-служба канцелярии президента.
«Эстонские культура, музыка и театр начались задолго до нашей независимости. Вернее, именно с культуры все это и началось. Если подумать о сегодняшнем дне, то эстонская культура — это все, что у нас есть. Единственное, что нельзя продать или обменять», - сказал Карис.
По словам президента, нужно сделать все для того, чтобы лучшая молодежь чувствовала в Эстонии, что ее ждут и в ней нуждаются.
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