Алар Карис: эстонскую культуру, музыку и театр нельзя продать или обменять

«Эстонские культура, музыка и театр начались задолго до нашей независимости. Вернее, именно с культуры все это и началось. Если подумать о сегодняшнем дне, то эстонская культура — это все, что у нас есть. Единственное, что нельзя продать или обменять», - сказал Карис.