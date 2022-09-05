Истребители НАТО семь раз поднимались в воздух, в шести случаях сопровождать самолеты РФ

В прошлый вторник истребители НАТО засекли два российских штурмовика Су-35 и транспортный самолет Ан-72, летевшие с материковой части России и возвращавшиеся на нее. Самолеты СУ-35 летали без радиолокационных ответчиков, без планов полетов, не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП). Ан-72 летел с включенным радиолокационным ответчиком, помимо плана полета, находился на радиосвязи с РЦУП.

В среду истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали два истребителя Су-27 и один самолет Ан-72, летевшие из Калининграда на материковую часть России, два Су-27, летевшие из Калининграда и возвращавшиеся в него. Транспортный самолет Ан-72 летел с включенным радиолокационным ответчиком, с планом полета и поддерживал радиосвязь с РЦУП. Истребители летели без радиолокационных ответчиков, без планов полетов, не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

Также в среду натовские истребители сопроводили два российских истребителя Су-27, которые вылетели из Калининградской области и вернулись в нее, оба самолета летели без радиолокационных ответчиков, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с РЦУП.

В четверг истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали два российских самолета Ил-96, летевших с материковой части России в Калининградскую область. Оба Ил-96 летели с включенными радиолокационными ответчиками, с планами полетов и поддерживали радиосвязь с РЦУП.