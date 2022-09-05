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Путин утвердил «концепцию гуманитарной политики РФ» за рубежом

Meduza.io
Путин утвердил «концепцию гуманитарной политики РФ» за рубежом
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: sputnik

5 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил «Концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». Meduza приводит с небольшими сокращениями несколько цитат из этого документа, которые показывают, как именно, по мнению Кремля, должны воспринимать Россию в других странах.

О целях и задачах гуманитарной политики РФ за рубежом

Формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми.

Формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие… и в котором динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях… плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений.

Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру.

О России — как о хранителе традиционных ценностей

Российское государство за рубежом все больше воспринимается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой цивилизации.

О принципах политики России за рубежом

Россия привержена принципам равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств… признает национальную и культурную идентичность, традиционные духовно-нравственные ценности величайшими достижениями человечества и видит их основой для последующего благополучного развития человеческой цивилизации.

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