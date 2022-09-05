5 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил «Концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом». Meduza приводит с небольшими сокращениями несколько цитат из этого документа, которые показывают, как именно, по мнению Кремля, должны воспринимать Россию в других странах.
Путин утвердил «концепцию гуманитарной политики РФ» за рубежом
О целях и задачах гуманитарной политики РФ за рубежом
Формирование и укрепление объективного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места России в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми.
Формирование представления о России как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие… и в котором динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях… плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений.
Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, присущих Русскому миру.
О России — как о хранителе традиционных ценностей
Российское государство за рубежом все больше воспринимается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой цивилизации.
О принципах политики России за рубежом
Россия привержена принципам равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств… признает национальную и культурную идентичность, традиционные духовно-нравственные ценности величайшими достижениями человечества и видит их основой для последующего благополучного развития человеческой цивилизации.