Общественная дискуссия относительно формирования природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла состоится во вторник, 6 сентября, в 17.30 в Центре профессиональной реабилитации Астангу.
Завтра состоится общественная дискуссия на тему создания природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла
«В Астангу-Мяэкюла встречается множество ценных видов растений и животных. Особый интерес представляет одно из крупнейших в Эстонии мест обитания летучих мышей в Астангу. Формирование природоохранных зон будет способствовать сохранению разнообразных природных сообществ, тем более что обе территории уникальны для Таллинна. Избирательное отношение государства к создаваемым в Таллинне природоохранным зонам показывает, что город должен сам предпринимать решительные шаги по сохранению и защите городской природы. Сохранение богатства видов – одна из целей развития города в области экологии. Особенно приятно делать очередной шаг в этом направлении именно сейчас, в преддверии года, когда Таллинн будет нести титул Зеленой столицы Европы», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
В июне этого года Таллиннская городская управа инициировала процедуру взятия природных сообществ Астангу-Мяэкюла под охрану, с 1 июля по 15 августа проходила публичная экспозиция документов, в ходе которой все желающие могли представить в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства предложения и возражения. Обратная связь поступила от 18 лиц.
Поскольку создание природоохранных зон затрагивает и местное сообщество, горожане могут принять участие в общественной дискуссии, в ходе которой будет представлена поступившая обратная связь, и будут найдены решения, которые приемлемы для природы и человека.
Старейшина района Хааберсти Олег Сильянов отметил, что территория Астангу-Мяэкюла является одной из важнейших зон зеленой сети Харьюмаа, где пересекаются зеленые коридоры, ведущие сразу в пяти направлениях.
«Здесь встречаются болотные и прибрежные леса, а также альварные луга, которые являются местом обитания многих видов животных и растений. Богатство видов придает району важность и в природоведческом аспекте. Элементы некогда присутствовавших здесь сельского и военно-исторического ландшафтов являются важными объектами культурного наследия», - сказал Сильянов.
Предложение о создании государственной природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла поступило от государственного Департамента окружающей среды в 2010 году. Восемь лет спустя Министерство окружающей среды и Департамент окружающей среды решили отказаться от планов по созданию природоохранной зоны и сформировать небольшую зону постоянного местообитания для защиты видов I и II категории. Решение было реализовано в июне 2021 года, но под охрану попали только места зимовки летучих мышей, относящихся ко II категории охраны видов, а также три вида растений категорий I и II. В марте 2021 года в Таллиннскую городскую управу поступило предложение о взятии территории Астангу-Мяэкюла под охрану на уровне местного самоуправления, подкрепленное 45 подписями. По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в октябре 2021 года проводилась экспертная оценка обоснованности предложения. Исследование провел эксперт OÜ Tirts & Tigu, который пришел к выводу, что основания, предусмотренные Законом об охране природы, имеются, и предложение о формировании природоохранной зоны обосновано.