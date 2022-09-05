Завтра состоится общественная дискуссия на тему создания природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла

Предложение о создании государственной природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла поступило от государственного Департамента окружающей среды в 2010 году. Восемь лет спустя Министерство окружающей среды и Департамент окружающей среды решили отказаться от планов по созданию природоохранной зоны и сформировать небольшую зону постоянного местообитания для защиты видов I и II категории. Решение было реализовано в июне 2021 года, но под охрану попали только места зимовки летучих мышей, относящихся ко II категории охраны видов, а также три вида растений категорий I и II. В марте 2021 года в Таллиннскую городскую управу поступило предложение о взятии территории Астангу-Мяэкюла под охрану на уровне местного самоуправления, подкрепленное 45 подписями. По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в октябре 2021 года проводилась экспертная оценка обоснованности предложения. Исследование провел эксперт OÜ Tirts & Tigu, который пришел к выводу, что основания, предусмотренные Законом об охране природы, имеются, и предложение о формировании природоохранной зоны обосновано.