Россия выставила награду в миллион рублей за гусеничную машину эстонского производства

Роботизированная машина эстонского производства поступила в распоряжение украинской части в конце августа. «Поскольку доставка была только на прошлой неделе, о результатах говорить еще рано. Несомненно, транспортировка раненых является одним из самых важных и наиболее трудоемких действий на поле боя, которое также имеет высокий уровень опасности», — сказал представитель Milrem.

Что такое вездеход THeMIS?

THeMis (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – дистанционно управляемая беспилотная гусеничная гибридная модульная пехотная система производства эстонской компании Milrem Robotics, которая повышает огневую мощь и защиту подразделения, позволяя солдатам оставаться на безопасном расстоянии. Этот тип машины может быть интегрирован с дистанционно управляемыми системами вооружения, начиная с 12,7-мм пулемета и заканчивая противотанковым оружием.

Производимые в Эстонии THeMIS уже закупили 12 стран, в том числе члены НАТО. Цена одной гусеничной машины начинается от 300 000 евро.

Источник: Postimees