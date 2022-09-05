Исследовательский центр, связанный с российскими военными, объявил вознаграждение в размере одного миллиона рублей тому, кто доставит им из Украины образец беспилотного вездехода THeMIS разработки эстонской военно-инженерной компании Milrem, сообщает ERR.
Россия выставила награду в миллион рублей за гусеничную машину эстонского производства
«Мы воспринимаем вызов исследовательского центра как комплимент», — заявил в понедельник ERR представитель Milrem Герт Д. Ханкевиц.
Роботизированная машина эстонского производства поступила в распоряжение украинской части в конце августа. «Поскольку доставка была только на прошлой неделе, о результатах говорить еще рано. Несомненно, транспортировка раненых является одним из самых важных и наиболее трудоемких действий на поле боя, которое также имеет высокий уровень опасности», — сказал представитель Milrem.
Что такое вездеход THeMIS?
THeMis (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – дистанционно управляемая беспилотная гусеничная гибридная модульная пехотная система производства эстонской компании Milrem Robotics, которая повышает огневую мощь и защиту подразделения, позволяя солдатам оставаться на безопасном расстоянии. Этот тип машины может быть интегрирован с дистанционно управляемыми системами вооружения, начиная с 12,7-мм пулемета и заканчивая противотанковым оружием.
Производимые в Эстонии THeMIS уже закупили 12 стран, в том числе члены НАТО. Цена одной гусеничной машины начинается от 300 000 евро.
Источник: Postimees