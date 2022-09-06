СМИ: чиновники британского кабинета начали подавать в отставку с избранием Трасс премьер-министром

Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что уйдет в отставку, когда Трасс вступит в должность премьер-министра.

В письме уходящему с поста премьера Борису Джонсону Патель сказала, что для нее «было честью служить стране в качестве министра внутренних дел в течение последних трех лет». Она добавила, что теперь будет отстаивать свою политическую позицию «с задней скамьи».

По данным телеканала, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис также сообщила своим друзьям, что не останется в кабинете министров, хотя и получила предложение продолжить работу на этом посту.

О своем уходе заявил замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд. Ему было предложено исполнять эту роль только на промежуточный период, но он написал Джонсону, что теперь хочет «отойти в сторону ради кого-то, кто хочет продолжить эту роль на более постоянной основе».

О намерении подать в отставку сообщил также чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.

Как сообщалось, в понедельник глава так называемого «комитета 1922» (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил, что Трасс одержала победу в гонке за пост лидера консервативной партии, обойдя экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака.