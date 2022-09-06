Ряд министров и чиновников кабмина Великобритании заявили о намерении оставить свои посты с избранием Лиз Трасс на пост главы Консервативной партии и, следовательно, премьер-министра, сообщает телеканал Sky News.
СМИ: чиновники британского кабинета начали подавать в отставку с избранием Трасс премьер-министром
Министр внутренних дел Прити Патель заявила, что уйдет в отставку, когда Трасс вступит в должность премьер-министра.
В письме уходящему с поста премьера Борису Джонсону Патель сказала, что для нее «было честью служить стране в качестве министра внутренних дел в течение последних трех лет». Она добавила, что теперь будет отстаивать свою политическую позицию «с задней скамьи».
По данным телеканала, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис также сообщила своим друзьям, что не останется в кабинете министров, хотя и получила предложение продолжить работу на этом посту.
О своем уходе заявил замминистра по вопросам безопасности в МВД Стивен Макпартлэнд. Ему было предложено исполнять эту роль только на промежуточный период, но он написал Джонсону, что теперь хочет «отойти в сторону ради кого-то, кто хочет продолжить эту роль на более постоянной основе».
О намерении подать в отставку сообщил также чиновник секретариата кабинета министров Британии Найджел Адамс.
Как сообщалось, в понедельник глава так называемого «комитета 1922» (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэр Грэм Брэди объявил, что Трасс одержала победу в гонке за пост лидера консервативной партии, обойдя экс-главу Минфина Великобритании Риши Сунака.
Глава британского правительства Джонсон и его преемница Трасс во вторник посетят замок Балморал и встретятся с королевой Елизаветой II: Джонсон подаст в отставку, а Трасс будет назначена новым премьер-министром Великобритании.
Джонсон и Трасс прибудут в шотландскую резиденцию английских монархов – замок Балморал – отдельно друг от друга. Первым с королевой встретится Джонсон и официально подаст в отставку. После этого, как ожидается, около 12 часов дня по местному времени Елизавета II примет у себя Трасс, поручит ей сформировать новое правительство и официально назначит премьер-министром.
Также ожидается, что во вторник Джонсон выступит с прощальной речью на Даунинг-стрит. Трасс же произнесет первую речь в качестве премьера после возвращения в Лондон.
Sky News сообщает, что она затем направится в кабинет министров, где соответствующие чиновники ознакомят ее с состоянием дел в области безопасности и разведки.
Новому премьеру будут переданы ядерные коды, она напишет «письма последней инстанции» командирам подводных лодок, несущих ядерные ракеты с приказами о том, что делать, если правительство будет уничтожено в результате ядерной атаки.
Ожидается, что Трасс начнет перестановки в кабинете министров уже во вторник.