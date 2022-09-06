Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не намерен оставлять пост руководителя республики и не уйдет в ближайшее время в «бессрочный отпуск».
Кадыров заявил, что не намерен покидать пост главы Чечни
Кадыров заявил, что не намерен покидать пост главы Чечни
«Просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие – моя святая обязанность. Разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.
В субботу глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение, в котором заявил, что думает об отставке.
4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле исходят из того, что Кадыров продолжает руководить Чечней.