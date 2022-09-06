Война в Украине, 195-й день ⟩ Запорожская АЭС оказалась в шаге от катастрофы

Об этом он сказал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в социальной сети Facebook.

«Сегодня говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном – более полутора часов. Очень содержательные переговоры. Прежде всего о ситуации на фронте, об оборонительной поддержке Украины. Я благодарен господину президенту и всему народу Франции за неизменное стремление защитить наши общие европейские ценности, нашу общую объединенную Европу», – заявил Зеленский.

«Обменялись оценками результатов миссии МАГАТЭ на станцию – кстати, завтра должны быть представлены выводы миссии. Надеюсь, что они будут объективными», – заявил президент.

«Тем более, что сегодня из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия электропередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Снова - это уже второй раз – из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от радиационной катастрофы», – подчеркнул Зеленский.

«Считаю тот факт, что Россия делает это именно сейчас, именно накануне выводов МАГАТЭ, очень красноречивым. Обстрел территории ЗАЭС означает, что государству-террористу безразлично, что скажет МАГАТЭ, его не волнует, что решит международное сообщество. Россия заинтересована лишь в том, чтобы ситуация оставалась наихудшей как можно дольше», – добавил Зеленский.

«Это можно исправить только усилением санкций, только официальным признанием России государством-террористом – на всех уровнях», – отметил глава государства.