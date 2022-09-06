В понедельник, 5 сентября, сборная Эстонии потерпела третье поражение в трех первых матчах на Евробаскете-2022, сообщает rus.err. Эстонские баскетболисты уступили команде Хорватии - 70:73 (16:20, 13:13, 19:20, 22:20).
Евробаскет-2022: сборная Эстонии проиграла и Хорватии
Евробаскет-2022: сборная Эстонии проиграла и Хорватии
Лучшим по результативности в составе эстонской команды стал Сийм-Сандер Вене, набравший 18 очков. А лучшим по эффективности был Марк-Калев Котсар: на его счету 17 очков, 5 подборов, 4 из которых в нападении, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.
Следующий матч сборная Эстонии проведет 6 сентября с командой Великобритании.
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