Евробаскет-2022: сборная Эстонии проиграла и Хорватии

Лучшим по результативности в составе эстонской команды стал Сийм-Сандер Вене, набравший 18 очков. А лучшим по эффективности был Марк-Калев Котсар: на его счету 17 очков, 5 подборов, 4 из которых в нападении, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.