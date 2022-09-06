Сегодня биржевая цена электроэнергии снизится наполовину

Самой высокой – 548,26 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет во вторник утром, с 9 до 10 часов, а самой низкой была ночью с 1 до 2 часов – 55,74 евро за мегаватт-час.

В Латвии электроэнергия будет стоить во вторник 324,59 евро, на 23,9 процента больше, чем в Эстонии. В Литве – 334,30 евро за мегаватт-час или на 27,6% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электричество будет стоить столько же, сколько и в Эстонии.

Выше всего цена на электричество будет во Франции – в среднем 523,99 евро за мегаватт-час.

В этом августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 361,35 евро за мегаватт-час, что более чем в четыре раза выше, чем в августе 2021 года, когда средняя месячная цена составила 87,03 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в августе была также на 54,9 процента выше, чем в июле.