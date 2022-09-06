Эксперт: как летняя жара цены на квартиры в Таллинне заморозила

«Уже три месяца цены оставались практически неизменными или даже немного снизились, поэтому кажется, что ожидание экономического спада и снижение покупательной способности населения замедлили рост цен на недвижимость», – сказал Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara, отметив, что количество предложений на рынке по-прежнему ограничено, и поэтому значительного падения цен ожидать не приходится.

В августе в Таллинне была продана 871 квартира, что практически соответствует июльскому уровню. Однако, по сравнению с прошлым годом, активность совершения сделок увеличилась на 22%, а общая сумма сделок увеличилась более чем на 50%. В августе самая дорогая квартира в Таллинне была продана за 950 000 евро.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на квартиры в августе выросли примерно на 26%, при этом инфляция достигла 25%. Так что, упрощая, можно сказать, что летом общая инфляция задержала рост цен на квартиры, а стремительный рост цен на недвижимость, много раз удивлявший за последний год, сливается с общей картиной роста стоимости жизни», — подвел итог руководитель 1Partner.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие собственников, то в августе в Таллинне было совершено 1085 сделок купли-продажи, то есть почти на 2% больше, чем в июле. Суммарный объем всех сделок с недвижимостью, совершенных в Таллинне в августе, составил примерно 252 миллиона евро, что примерно на 44% больше, чем в июле. По сравнению с августом 2021 года, общий объем сделок в августе этого года увеличился примерно на 56%.