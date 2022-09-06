Почему в Нарве не состоялась очередная Бронзовая ночь? Причин несколько, но главная состоит в том, что русскоязычное меньшинство в Эстонии из-за войны в Украине внутренне разобщено. А Кремль сейчас чересчур занят, чтобы по-настоящему эффективно осуществлять пропаганду и расширять сферу своего влияния. Поэтому настало время для настоящей интеграции, пишет политолог (Таллиннский университет) Тынис Саартс.
Политолог ⟩ Когда большинство эстонских русских почувствует гордость за Эстонию?
Русская община в Эстонии раздроблена, растеряна, не имеет авторитетных заступников внутри государства. Ее более радикальная часть лишена настоящей поддержки из-за границы. (Не)успехи следующего десятилетия во многом зависят от того, как текущий исторический момент будет использован с точки зрения интеграционной политики.
Вопрос в том, машут ли эстонцы руками («все равно им ничего нельзя объяснить») или мы придерживаемся более конструктивного направления, сознательно культивируя условно прозападную или, по крайней мере, дистанцированную от Путина новую идентичность.
Хотя опросы общественного мнения в Эстонии не публикуются из соображений безопасности, мы можем составить представление о мнении местных русскоязычных по поводу войны в Украине. Косвенный намек дают данные опросов в Латвии, согласно которым треть русскоязычных настроена прозападно и скорее поддерживают Украину, треть в замешательстве, а треть все еще верит кремлевским нарративам.
Эстонский контекст и русское меньшинство несущественно отличаются от Латвии. Таким образом, в нашем случае можно предположить аналогичное распределение. С путинистами разговор вряд ли возможен, их не переубедить. Основной целевой группой интеграционной политики в ближайшем будущем должна стать та часть населения, которая сейчас «затрудняется с ответом».
Помимо реформы образования, наша интеграционная политика должна преследовать и другую важную цель: а именно, строительство новой идентичности у большинства русскоязычных соотечественников – прозападной или хотя бы не нейтральной в отношении Путина. Для этого нужно предпринять целенаправленные усилия.
Нет лучшего момента, чем сегодня, чтобы развивать интеграционную политику. Засилье кремлевских пропагандистских каналов в нашей стране позади. Многие, кто раньше был под их воздействием, сбиты с толку, так как война серьезно повлияла на их прежде положительное представление о себе и обо всем, что связано с Россией. Что-то должно заполнить эту внезапную пустоту. И если Эстония не предложит ничего нового, скоро начнет действовать Кремль.
Кто должен заниматься созданием этой новой идентичности? Государственная интеграционная программа – дело хорошее, но идентичность не создается по команде сверху. Скорее это постепенные шаги в ряде областей, более активное вовлечение русскоязычных соотечественников в эстонское медийное пространство, общественные дискуссии, продвижение политиков с русскими корнями и культурного сектора, а также продуманная реформа образования.
Важно, чтобы лидеры мнений и политики, говорящие по-русски, сознавали, что их миссия состоит во внедрении новой идентичности и мироощущения в местные сообщества. Государство также должно помнить об этой цели и не жалеть ресурсов для поддержки ключевых сфер влияния.
В процессе создания новой идентичности нужно найти ответ на важный вопрос: чем здешние русские отличаются от живущих в России?
Эстонской стороне следует воздерживаться от шагов, которые явно могут оттолкнуть русскоязычных соотечественников и вместо позитивного настроя укрепить в них склонность к сопротивлению. На мой взгляд, лишение неграждан Эстонии, в том числе граждан России, права голоса на местных выборах даст именно такой контрпродуктивный результат. Это наилучший из возможных рецептов отталкивания той части русскоговорящего лагеря, которая находится в растерянности.
В процессе создания новой идентичности нужно найти ответ на важный вопрос: чем русские здесь отличаются от русских, живущих в России? Есть ли у них что-то, чем они могли бы по-настоящему гордиться? Многие местные русские, кажется, ценят высокий уровень жизни, порядок, отсутствие коррупции. Следует, исходя из этого, постепенно культивировать понимание, что все это – следствие работы определенных ценностей и институтов, экономических свобод, прозрачного и демократичного управления, определенного типа трудовой этики.
Это сильно отличается от того, что мы видим сейчас в путинской России. И если у русских, живущих в Эстонии, будет крепнуть связь всего, что они считают хорошо функционирующим и успешным у себя дома, с определенными ценностями, они будут готовы эти ценности защищать и развивать.
Конечно, понимание и осознание связи не приходят в одночасье. Перенастройка идентичности – длительный процесс, который может занять десятилетия. Если сами русскоязычные политики, работники сферы образования, СМИ и лидеры общественного мнения не будут видеть свою миссию в развитии новых концепций и ценностей, мы никогда ничего не добьемся.
Когда предметом гордости для большинства эстонских русских станет не только 9 мая как день победы «их» страны над фашизмом, но, скорее, достижения современной Эстонии, вот тогда и можно будет сказать, что интеграция прошла успешно.