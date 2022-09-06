Политолог ⟩ Когда большинство эстонских русских почувствует гордость за Эстонию?

Нет лучшего момента, чем сегодня, чтобы развивать интеграционную политику. Засилье кремлевских пропагандистских каналов в нашей стране позади. Многие, кто раньше был под их воздействием, сбиты с толку, так как война серьезно повлияла на их прежде положительное представление о себе и обо всем, что связано с Россией. Что-то должно заполнить эту внезапную пустоту. И если Эстония не предложит ничего нового, скоро начнет действовать Кремль.

Кто должен заниматься созданием этой новой идентичности? Государственная интеграционная программа – дело хорошее, но идентичность не создается по команде сверху. Скорее это постепенные шаги в ряде областей, более активное вовлечение русскоязычных соотечественников в эстонское медийное пространство, общественные дискуссии, продвижение политиков с русскими корнями и культурного сектора, а также продуманная реформа образования.

Важно, чтобы лидеры мнений и политики, говорящие по-русски, сознавали, что их миссия состоит во внедрении новой идентичности и мироощущения в местные сообщества. Государство также должно помнить об этой цели и не жалеть ресурсов для поддержки ключевых сфер влияния.

В процессе создания новой идентичности нужно найти ответ на важный вопрос: чем здешние русские отличаются от живущих в России?