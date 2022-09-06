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Фото и видео ⟩ Уютная квартира со свежим ремонтом в тихом зеленом районе Таллинна ждет покупателя

rus.postimees.ee
Уютная квартира со свежим ремонтом в тихом зеленом районе Таллинна ждет покупателя
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Фото: KV.EE

Тихая улица Пяэскюла расположена в самом зеленом районе Таллинна, Нымме. Квартира находится в трехэтажном доме необычной архитектуры. 

Трехкомнатная квартира площадью 84,9 м2 расположена на втором этаже и состоит из двух спален, гостиной с открытой кухней, прихожей и двух кладовых, одну из которых можно превратить в баню: уже положена плитка и проведен электрокабель. 

Фото: KV.EE

Квартира отремонтирована в 2021 году и благодаря отделке в светлых тонах, красивой плитке в санузле, ламинату высокого качества и филенчатым межкомнатным дверям оставляет очень приятное впечатление. 

Фото: KV.EE

Просторная гостиная площадью 20 м2 наполнена светом и теплом. Кухонная зона площадью 11,8 м2 оборудована встроенной бытовой техникой: посудомоечной машиной, духовкой, варочной поверхностью, холодильником.

Фото: KV.EE

Спальни расположены на удалении друг от друга, что, согласитесь, очень удобно. В закрытом дворе могут в безопасности играть дети. А о знаменитых ныммеских соснах, окружающих дом, и говорить не приходится!

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE. 

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