Ошеломленные счетами за электроэнергию предприниматели требуют ввести ценовой потолок

Может так случиться, что освещение теплиц в Grüne Fee Eesti предстоящей зимой придется отключить, и это будет означать, что зимой отечественных огурцов не окажется на прилавках магазинов, говорит генеральный директор Райво Кюласепп.

По словам президента Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа, предприниматели не ожидали ничего хорошего от августовских счетов за электроэнергию. «Сложнее всего в энергоемких, но в то же время низкорентабельных отраслях, где добавление текущей стоимости энергии к конечной цене продукта было бы равносильно банкротству», – констатировала она.