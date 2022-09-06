По словам президента Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа, предприниматели не ожидали ничего хорошего от августовских счетов за электроэнергию. «Сложнее всего в энергоемких, но в то же время низкорентабельных отраслях, где добавление текущей стоимости энергии к конечной цене продукта было бы равносильно банкротству», – констатировала она.
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Ошеломленные счетами за электроэнергию предприниматели требуют ввести ценовой потолок
Ошеломленные счетами за электроэнергию предприниматели требуют ввести ценовой потолок