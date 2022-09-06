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Ошеломленные счетами за электроэнергию предприниматели требуют ввести ценовой потолок

Эркки Эрилайд Мерике Леэс Кадри Таммепуу
Ошеломленные счетами за электроэнергию предприниматели требуют ввести ценовой потолок
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Может так случиться, что освещение теплиц в Grüne Fee Eesti предстоящей зимой придется отключить, и это будет означать, что зимой отечественных огурцов не окажется на прилавках магазинов, говорит генеральный директор Райво Кюласепп.
Может так случиться, что освещение теплиц в Grüne Fee Eesti предстоящей зимой придется отключить, и это будет означать, что зимой отечественных огурцов не окажется на прилавках магазинов, говорит генеральный директор Райво Кюласепп. Фото: Margus Ansu

По словам президента Эстонской ассоциации малых и средних предприятий (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа, предприниматели не ожидали ничего хорошего от августовских счетов за электроэнергию. «Сложнее всего в энергоемких, но в то же время низкорентабельных отраслях, где добавление текущей стоимости энергии к конечной цене продукта было бы равносильно банкротству», – констатировала она.

Есть и те, кто видит корень зла, прежде всего, в непонятно функционирующей электробирже. «Как такую ерунду, когда потребители должны платить 4000 евро за мегаватт-час из-за нескольких недостающих мегаватт-часов или нецелесообразности более дешевого предложения, можно называть биржей?» – задается риторическим вопросом глава Tartu Mill Ууно Лаусинг.

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