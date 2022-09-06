Видео ⟩ «А зима будет большая». Российский газовый гигант пугает Европу

В клипе использована песня Юрия Визбора «А зима будет большая» в исполнении его внучки Варвары. Кадры видео, на которых запечатлена утопающая в снегу Европа и сотрудники «Газпрома» и «Северного потока», наверное, говорят сами за себя.

В прошлую пятницу российская государственная газовая монополия «Газпром» заявила, что поставки газа по «Северному потоку-1» не могут быть восстановлены из-за технических проблем. «Газпром» сослался на течи в турбине, что привело к полной остановке транспорта газа, который изначально должен был возобновиться в субботу.