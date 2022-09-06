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В Тарту больше нет бесплатных школьных обедов: теперь платят все

Келли Олеск
В Тарту больше нет бесплатных школьных обедов: теперь платят все
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Вчерашний обеденный перерыв в школе Кесклинна, в этот момент ели шестиклассники, чей школьный обед стал дороже на 20 центов.
Вчерашний обеденный перерыв в школе Кесклинна, в этот момент ели шестиклассники, чей школьный обед стал дороже на 20 центов. Фото: Margus Ansu

Если в предыдущие годы учащиеся 1-4 классов тартуских основных школ могли насладиться бесплатными школьными обедами, с этого учебного года их родители должны будут платить за питание по 35 центов в день, то есть до семи евро и 35 центов в месяц.

Цена школьного обеда для учащихся второй ступени основной школы, т.е. 5-9-х классов, вырастет до 13 евро и 65 центов в месяц, то есть на 20 центов за день, а в старших классах родители должны будут платить за горячий школьный обед ученика 21 евро в месяц, то есть на 30 центов в день больше.

Вице-мэр Тарту Леммит Каплински обосновал изменения тем, что цены на продукты выросли настолько, что предложить детям разнообразный обед без финансовой поддержки родителей невозможно.

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