В Тарту больше нет бесплатных школьных обедов: теперь платят все

Цена школьного обеда для учащихся второй ступени основной школы, т.е. 5-9-х классов, вырастет до 13 евро и 65 центов в месяц, то есть на 20 центов за день, а в старших классах родители должны будут платить за горячий школьный обед ученика 21 евро в месяц, то есть на 30 центов в день больше.