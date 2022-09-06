Если в предыдущие годы учащиеся 1-4 классов тартуских основных школ могли насладиться бесплатным школьным обедом, с этого учебного года их родители должны будут платить за питание по 35 центов в день. То есть, родитель теперь должен платить до семи евро и 35 центов в месяц.
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В университетском городе больше нет бесплатных школьных обедов, теперь все платят
В университетском городе больше нет бесплатных школьных обедов, теперь все платят
Цена школьного обеда для учащихся второй ступени основной школы, т.е. 5-9 классов, вырастет до 13 евро и 65 центов в месяц, или на 20 центов за день, а в старших классах родители должны будут платить за горячий школьный обед ученика на 21 евро в месяц, или 30 центов в день больше, чем раньше.
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