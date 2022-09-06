Вт, 6.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В университетском городе больше нет бесплатных школьных обедов, теперь все платят

Келли Олеск
В университетском городе больше нет бесплатных школьных обедов, теперь все платят
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вчерашний обеденный перерыв в школе Кесклинна, в этот момент ели шестиклассники, чей школьный обед стал дороже на 20 центов.
Вчерашний обеденный перерыв в школе Кесклинна, в этот момент ели шестиклассники, чей школьный обед стал дороже на 20 центов. Фото: Margus Ansu

Если в предыдущие годы учащиеся 1-4 классов тартуских основных школ могли насладиться бесплатным школьным обедом, с этого учебного года их родители должны будут платить за питание по 35 центов в день. То есть, родитель теперь должен платить до семи евро и 35 центов в месяц.

Цена школьного обеда для учащихся второй ступени основной школы, т.е. 5-9 классов, вырастет до 13 евро и 65 центов в месяц, или на 20 центов за день, а в старших классах родители должны будут платить за горячий школьный обед ученика на 21 евро в месяц, или 30 центов в день больше, чем раньше.

Вице-мэр Тарту Леммит Каплински обосновал изменения в организации тем, что цены на продукты выросли настолько, что предложить детям разнообразный обед без финансовой поддержки родителей невозможно.

Ключевые слова
Наверх