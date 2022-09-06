В университетском городе больше нет бесплатных школьных обедов, теперь все платят

Цена школьного обеда для учащихся второй ступени основной школы, т.е. 5-9 классов, вырастет до 13 евро и 65 центов в месяц, или на 20 центов за день, а в старших классах родители должны будут платить за горячий школьный обед ученика на 21 евро в месяц, или 30 центов в день больше, чем раньше.