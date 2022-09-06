ВИДЕО ⟩ Водитель, сбивший в центре Таллинна ребенка и покинувший место аварии, сам связался с полицией

На прошлой неделе Центр надзора за дорожным движением обратился с призывом о помощи в поисках водителя Honda CR-V, который пятого августа сбил на перекрестке улиц Ахтри и Хобуяама ехавшего на самокате ребенка, после чего покинул место инцидента.