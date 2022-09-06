На прошлой неделе Центр надзора за дорожным движением обратился с призывом о помощи в поисках водителя Honda CR-V, который пятого августа сбил на перекрестке улиц Ахтри и Хобуяама ехавшего на самокате ребенка, после чего покинул место инцидента.
ВИДЕО ⟩ Водитель, сбивший в центре Таллинна ребенка и покинувший место аварии, сам связался с полицией
Водитель, сбивший в центре Таллинна ребенка и покинувший место аварии, сам связался с полицией
Как сообщили в Центре надзора за дорожным движением, во вторник, шестого сентября, водитель автомобиля сам обратился в правоохранительные органы после обращения полиции о поисках участника ДТП.
«Можем сообщить, что водитель сам обратился в полицию, и на сегодняшний день процессуальные действия, связанные с ДТП, уже проведены», — сообщили в Центре надзора за дорожным движением.