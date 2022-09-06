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Высокие технологии для войск РФ создаются на основе устаревших компонентов

rus.postimees.ee
Высокие технологии для войск РФ создаются на основе устаревших компонентов
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Компоненты, используемые в российских ракетах.
Компоненты, используемые в российских ракетах. Фото: Conflict Armament Research

Изучение новых высокотехнологичных крылатых ракет и вертолетов, которые, по утверждению России, использовались при нападении на Украину, показало, что в электронике этих вооружений повторно использовались технологии и компоненты, которым уже несколько десятков лет, сообщает New York Times, ссылаясь на отчет ученых из исследовательской лаборатории Conflict Armament Research в Великобритании.

Отчет, подготовленный по заказу украинского правительства, ставит под сомнение рассказы Москвы о вооруженных силах, которые могут конкурировать с Западом. При этом авторы доклада отмечают, что, несмотря на санкции, введенные против России в 2014 году, экспорт западных высокотехнологичных товаров не прекращался.

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