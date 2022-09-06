Высокие технологии для войск РФ создаются на основе устаревших компонентов

Изучение новых высокотехнологичных крылатых ракет и вертолетов, которые, по утверждению России, использовались при нападении на Украину, показало, что в электронике этих вооружений повторно использовались технологии и компоненты, которым уже несколько десятков лет, сообщает New York Times, ссылаясь на отчет ученых из исследовательской лаборатории Conflict Armament Research в Великобритании.